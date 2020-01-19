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身上肉都被吃光！農場主人失蹤8天成「白骨」　警：疑被豬啃光

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（圖／pixabay）

▲農場主人經常會丟腐肉餵食豬隻。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

波蘭盧賓區（Lubin）一名農場主人在去年底時突然人間蒸發，讓家人擔心地報警處理，沒想到8天後，鄰居在附近水井取水時，驚見一具白骨，而近日白骨報告出爐，就是該名70歲的農場主人。

綜合外媒報導，一名70歲的農場主人在去年12月31日和家人見面完後，就人間蒸發，家人相當擔心他的安危，隨即報警處理。沒想到8天後，附近鄰居到農場主人的農場內取水，竟發現一具白骨。而近日調查報告顯示，該具白骨就是70歲的農場主人。

檢察官塞拉芬（Magdalena Serafin）表示，目前尚不清楚農場主人的死因，推測是心臟病發作或摔倒致死，民眾發現他時，身上的肉都已被吃光，僅剩一些骨頭和頭骨碎片，所以死亡時間也無法確定。

根據報導指出，農場的飼養方式，經常會丟腐肉餵食豬隻，因此警方推測，農場主人可能是發生意外，後來遭自己飼養的豬隻啃咬遺體。

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