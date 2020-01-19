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母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「騎上女婿」挺孕肚上街…女婿變新歡！

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▲勞倫19歲結婚不久後，竟被母親搶走丈夫，甚至還懷上小孩。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲勞倫19歲結婚不久後，竟被母親搶走丈夫，甚至還懷上小孩。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名34歲女子，日前爆料自己的婚姻在19歲那年開始，卻在不到一年結束，然而破壞她婚姻的小三，竟是自己的親生母親，甚至在丈夫提出離婚不久後，就被人看到女子的母親挺著大肚子在路上走，明顯就是懷了前夫的孩子。如今雖然母女倆已經恢復聯繫，但女子仍堅決表示，「我對媽媽已經再也不會有信任可言」。

根據《鏡報》報導，勞倫（Lauren Wall）19歲那年，在酒吧遇到了真愛保羅（Paul）不久後她懷孕，雙方決定辦婚禮。勞倫的母親茱莉（Julie）拿了1.5萬英鎊（約台幣58萬元）讓女兒辦婚禮、度蜜月，婚禮當天更坐在台下感動泛淚。婚後勞倫發現保羅跟茱莉相處得很好，兩人時常有說有笑，當時她很開心的認為丈夫跟母親處的很好，卻沒想到都是惡夢的開端。

婚後不到半年，勞倫的姐姐發現了茱莉手機中，多封來自保羅的訊息，內容相當親密，於是告訴勞倫一定要多注意，就在勞倫半信半疑之下，要求保羅拿出手機證明，卻沒想到丈夫根本不願意交出手機。勞倫當下問母親是否跟保羅有關係？茱莉卻表示「你根本瘋了！」試圖帶過。

幾天後，保羅摘下婚戒，告訴勞倫想要離開，丟下了她與年僅7月大的女兒。不久後，勞倫耳聞保羅已經搬去跟茱莉同居，她不敢相信兩個最深愛的人都背叛了自己，「保羅可能是個渣男，但是茱莉是我母親，本就應該要愛護我、保護我，但相反的她卻跟我老公有一腿，我永遠都不會原諒她」。

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲勞倫離婚不久後，發現母親懷孕。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

就在勞倫與保羅離婚後，勞倫有次在街上遇到了茱莉，卻意外發現她已經懷孕，當時勞倫相當激動的問，卻得到母親回「那只是一個囊腫」。過了幾個月，勞倫傳訊息問「囊腫拿掉了嗎？」茱莉又改變說法，孩子的父親只是一個朋友的，但不久後就聽到保羅跟茱莉將要結婚。

勞倫為了女兒，決定鼓起勇氣解決跟母親之間的問題，茱莉雖不斷道歉，但保羅卻沒有任何回應。就在母親與保羅結婚當天，勞倫坐在台下，聽著保羅曾經對她說的誓詞，如今卻對著自己的母親說。至今勞倫與母親保持的一段距離，鮮少聯繫，勞倫展開第二段婚姻後，一切生活終於正常，但回想起這段過去，她表示，「我永遠都不會再相信茱莉」。

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