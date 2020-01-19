美太空軍「林地迷彩」制服曝光…網傻眼怒嗆　軍方回應了！

▲美國太空軍制服樣式出爐 。（圖／翻攝自推特／United States Space Force）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2019年12月20日成立「美國太空軍」（United States Space Force），如今軍方也透過推特正式公開新制服樣貌。只不過，太空軍種的制服採用的是「林地迷彩」設計，讓大批網友瘋狂吐槽，「太空迷彩？又在亂花納稅人的錢。」

綜合CNN、BBC報導，太空軍制服在胸前、手臂位置都繡有識別軍種的徽章，且款式看起來與美國現役空軍、陸軍的制服極為類似，使用迷彩設計。許多人認為，迷彩服主要環繞「融入在地環境」概念，降低士兵被敵方發現的機率，但如今把此一概念用在太空軍，讓外界質疑聲浪不斷，開始痛批「是不是沒看過外太空」、「外太空能找到幾棵樹」。

消息傳出後，太空軍強調，這是為了節省設計、生產新制服的成本，才利用現有的陸軍與空軍制服，且太空軍成員未來並不是要到太空執行任務，而是保護數百個用於通訊、監控的衛星等美國資產。

太空軍擁有1.6萬名成員，部分成員原先隸屬於先前空軍太空指揮部，現階段暫時還待在空軍，屆時大約有5000人至6000人將會正式移轉至太空軍。