美太空軍「林地迷彩」制服曝光…網傻眼怒嗆　軍方回應了！

美國2019年12月20日成立「美國太空軍」(United States Space Force),如今軍方也透過推特正式公開新制服樣貌。只不過,太空軍種的制服採用的是「林地迷彩」設計,讓大批網友瘋狂吐槽,「太空迷彩?又在亂花納稅人的錢。」

綜合CNN、BBC報導,太空軍制服在胸前、手臂位置都繡有識別軍種的徽章,且款式看起來與美國現役空軍、陸軍的制服極為類似,使用迷彩設計。許多人認為,迷彩服主要環繞「融入在地環境」概念,降低士兵被敵方發現的機率,但如今把此一概念用在太空軍,讓外界質疑聲浪不斷,開始痛批「是不是沒看過外太空」、「外太空能找到幾棵樹」。

消息傳出後,太空軍強調,這是為了節省設計、生產新制服的成本,才利用現有的陸軍與空軍制服,且太空軍成員未來並不是要到太空執行任務,而是保護數百個用於通訊、監控的衛星等美國資產。

太空軍擁有1.6萬名成員,部分成員原先隸屬於先前空軍太空指揮部,現階段暫時還待在空軍,屆時大約有5000人至6000人將會正式移轉至太空軍。

I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm