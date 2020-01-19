影／台灣這家蘋果直營店業績贏美國！遠百信義A13今開幕董座徐旭東爆料

記者林淑慧／台北報導

遠東百貨全新第五代店「遠百信義A13」今（19）日開幕首度進擊信義區，並主打全台唯一「全客層智能商場」，董事長徐旭東表示，零售業雖面臨競爭挑戰，但台灣經濟前景展望樂觀，還說A13的蘋果直營店表現「超乎預期」，業績甚至優於美國本土，看好春節檔期「買氣還在後頭！」

▲遠東集團遠百信義A13今（19）日開幕，董事長徐旭東表示，遠百信義A13為全台唯一全客層智能商場，看好春節檔期「買氣還在後頭！」（圖／記者周宸亘攝）

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遠百信義A13營業面積達1萬3千坪，有地下4層、地上14層，科技感十足的建築外觀，由建築大師姚仁喜設計。遠百總經理徐雪芳表示，期許A13在信義區是最特別的百貨，以「煥然一心」為主軸，以六大核心：啟發、個人化、貼心服務、情感鏈結、參與度、紓壓為設計元素，期許A13可以成為信義區另一個亮點。

▲遠東集團遠百信義A13今（19）日開幕，現場冠蓋雲集，董事長徐旭東(圖中)、總經理徐雪芳(圖右)與賓客相見歡。（圖／記者周宸亘攝）

徐旭東在開幕典禮致詞時指出，遠百信義A13以「遠百APP、POS機、CRM系統」三大核心，打造全台唯一的全客層智能商場，透過三大核心系統功能的建置與提升，讓遠百信義A13更了解顧客並提供更貼心的購物體驗服務。

結合數位科技，將遠百APP全新升級，新增個人化推播、停車服務、智能客服、館內物流Smart Pick等四大功能；為了更詳細了解顧客消費習性，也將POS機升級，提供便利的停車折抵及Smart Pick服務。

另外，透過CRM彙整消費資訊，透過大數據分析，更精準接近消費者喜好，並透過社群媒體、遠百APP、館內數位看板等不同平台資訊接收方式，以自動化推播，即時提供消費者想要的資訊、服務與商品優惠。

▲遠東集團創新長徐國安(圖右)賢伉儷出席遠百信義A13開幕典禮，並在會場玩起自拍，好心情全寫在臉上。（圖／記者周宸亘攝）

徐雪芳進一步說明，遠百信義A13，全館建置多組多功能互動螢幕，期待營造消費者視覺感官進而數位化服務體驗，像是設計3D互動樓層簡介、3D立體全息投影、互動式遊戲設計，小到連顧客上/下手扶梯的時間，都會透過多功能互動螢幕，即時提供訊息溝通。

遠東集團今年邁入71周年，徐旭東也對集團願景許下心願，期許集團能再有下一個七十年，但他也坦言「下一個七十年更挑戰」，因為集團前面七十年來自整個亞洲的經濟成長帶動，後面的七十年因為全球物聯網興起，加以新零售和AI等新科技的進步，致使零售業須與電商競爭，「要花點功夫，不見得那麼容易。」