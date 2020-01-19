影／台灣這家蘋果直營店業績贏美國！遠百信義A13今開幕董座徐旭東爆料

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣這家蘋果直營店業績贏美國！遠百信義A13今開幕董座徐旭東爆料

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

遠東百貨全新第五代店「遠百信義A13」今（19）日開幕首度進擊信義區，並主打全台唯一「全客層智能商場」，董事長徐旭東表示，零售業雖面臨競爭挑戰，但台灣經濟前景展望樂觀，還說A13的蘋果直營店表現「超乎預期」，業績甚至優於美國本土，看好春節檔期「買氣還在後頭！」

▲遠東集團遠百信義A13今（19）日開幕，董事長徐旭東表示，遠百信義A13為全台唯一全客層智能商場，看好春節檔期「買氣還在後頭！」（圖／記者周宸亘攝）

▲遠東集團遠百信義A13今（19）日開幕，董事長徐旭東表示，遠百信義A13為全台唯一全客層智能商場，看好春節檔期「買氣還在後頭！」（圖／記者周宸亘攝）

請繼續往下閱讀...

遠百信義A13營業面積達1萬3千坪，有地下4層、地上14層，科技感十足的建築外觀，由建築大師姚仁喜設計。遠百總經理徐雪芳表示，期許A13在信義區是最特別的百貨，以「煥然一心」為主軸，以六大核心：啟發、個人化、貼心服務、情感鏈結、參與度、紓壓為設計元素，期許A13可以成為信義區另一個亮點。

▲遠東集團遠百信義A13今（19）日開幕，現場冠蓋雲集，董事長徐旭東(圖中)、總經理徐雪芳(圖右)與賓客相見歡。（圖／記者周宸亘攝）

▲遠東集團遠百信義A13今（19）日開幕，現場冠蓋雲集，董事長徐旭東(圖中)、總經理徐雪芳(圖右)與賓客相見歡。（圖／記者周宸亘攝）

徐旭東在開幕典禮致詞時指出，遠百信義A13以「遠百APP、POS機、CRM系統」三大核心，打造全台唯一的全客層智能商場，透過三大核心系統功能的建置與提升，讓遠百信義A13更了解顧客並提供更貼心的購物體驗服務。

結合數位科技，將遠百APP全新升級，新增個人化推播、停車服務、智能客服、館內物流Smart Pick等四大功能；為了更詳細了解顧客消費習性，也將POS機升級，提供便利的停車折抵及Smart Pick服務。

另外，透過CRM彙整消費資訊，透過大數據分析，更精準接近消費者喜好，並透過社群媒體、遠百APP、館內數位看板等不同平台資訊接收方式，以自動化推播，即時提供消費者想要的資訊、服務與商品優惠。

▲遠東集團創新長徐國安(圖右)賢伉儷出席遠百信義A13開幕典禮，並在會場玩起自拍，好心情全寫在臉上。（圖／記者周宸亘攝）

▲遠東集團創新長徐國安(圖右)賢伉儷出席遠百信義A13開幕典禮，並在會場玩起自拍，好心情全寫在臉上。（圖／記者周宸亘攝）

徐雪芳進一步說明，遠百信義A13，全館建置多組多功能互動螢幕，期待營造消費者視覺感官進而數位化服務體驗，像是設計3D互動樓層簡介、3D立體全息投影、互動式遊戲設計，小到連顧客上/下手扶梯的時間，都會透過多功能互動螢幕，即時提供訊息溝通。

遠東集團今年邁入71周年，徐旭東也對集團願景許下心願，期許集團能再有下一個七十年，但他也坦言「下一個七十年更挑戰」，因為集團前面七十年來自整個亞洲的經濟成長帶動，後面的七十年因為全球物聯網興起，加以新零售和AI等新科技的進步，致使零售業須與電商競爭，「要花點功夫，不見得那麼容易。」

ET快訊
快訊／新疆深夜9點發生6.4強震　震源深度16公里
WhatsApp晚間驚傳當機！影片、圖片傳送全失敗　上萬網友
迪化街牛軋糖23條「1100元」爆貴！老闆親曝背後真相
媽拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「騎上女婿」挺孕肚上街
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

年後轉職潮「先搶鐵飯碗」　1298名考生搶進中油二月放榜

雞排祭品文爆量兌現　帶動夜市券回收量突破500萬張大關

iPhone定位服務功能「手動開關」　蘋果向開發者推iOS 13.3.1測試版

台電首支國產鋼管樁完工「拚今年底來電」　離岸風電2025創逾千億產值

全台最美電塔亮相！台電首座創意電塔「蘇花改打卡新地標」

遠傳董座首度回應5G競標飆天價　徐旭東：資費由市場機制決定

Gucci四月進駐遠東SOGO百貨　黃晴雯：精品五大天王齊聚挹注營運可期

裕民下訂大島造船廠4艘新散裝船　徐旭東：看好台灣經濟前景

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

林宥嘉尾牙場衝下台和粉絲自拍！　全場瘋狂簇擁「每一面觀眾」都照顧

景氣很不同！兆豐董座看景氣　台商回台投資「有感的經濟成長」

大手筆！兆豐銀尾牙總獎金1400萬元　董座張兆順騎Gogoro出場

影／「先不要加油！」中油宣布汽、柴油價格各調降0.7元　95無鉛每公升28.6元

影／台灣這家蘋果直營店業績贏美國！遠百信義A13今開幕董座徐旭東爆料

廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

年後轉職潮「先搶鐵飯碗」　1298名考生搶進中油二月放榜

雞排祭品文爆量兌現　帶動夜市券回收量突破500萬張大關

iPhone定位服務功能「手動開關」　蘋果向開發者推iOS 13.3.1測試版

新店幸運得主現身！　七年級生靠女友「幸運密碼」刮中100萬

台電首支國產鋼管樁完工「拚今年底來電」　離岸風電2025創逾千億產值

死神退下了！陸軍333旅士官長癌末戴人工血管　闖國軍體能鑑測戰勝

陸委會：北京對台作為脫離現實「台灣已明確反對一國兩制」

快訊／新疆深夜9點27分發生6.4強震　震源深度16公里

WhatsApp晚間驚傳當機！影片、圖片傳送全失敗…上萬網友傻了

中共召開對台工作會議　汪洋：台海更嚴峻「續反台獨、推青年交流」

辜莞允消失8月失去代言！　「對不起，讓你們擔心了」長文洩停工心情

泫雅放閃最高境界！　「水中擁吻」E’Dawn 38秒影片甜炸

太特別！喜歡妳「越想欺負妳」星座男Top3…獅子霸氣使喚：幫我買早餐

迪化街牛軋糖23條破千爆貴！店家公定價「一斤660元」…老闆回應：利潤很低喔

高爾宣激帥平頭「慘被伸舌狠舔」...唱一半崩喊：想回家了！

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

財經熱門新聞

得主現身！7年級生靠幸運密碼刮中100萬

中油宣布汽、柴油價格均調降0.7元

信義遠百A13的蘋果直營店業績贏美國！

Mini LED高階市場點亮了

和碩尾牙最大獎送Tesla Model 3

小英勝選財經篇／台股行情怎麼走　股市3大名師一次報你知

快訊／5G競標激戰27天1380.81億決標

和碩尾牙送特斯拉「菲籍員工抽中」

台電首支國產鋼管樁完工「拚今年底來電」　離岸風電2025創逾千億產值

日月光尾牙發1人一萬元大紅包

兆豐銀尾牙總獎金1400萬　加薪3%以上

廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

兆豐銀董座看景氣　有感經濟成長

年後轉職潮「先搶鐵飯碗」　1298名考生搶進中油二月放榜

更多熱門

相關新聞

遠傳董座首度回應5G競標飆天價　徐旭東：資費由市場機制決定

遠傳董座首度回應5G競標飆天價　徐旭東：資費由市場機制決定

在中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星、亞太電信等五大業者競標下，5G競標第一階段「頻寬數量」結束，總競標金額衝上1,380.81億元，遠傳電信董事長徐旭東今（17）日表示，這次競標政府聰明過頭，建議政府從標金中提撥部分金額，協助電信業者進行5G建設與創新應用服務。

學測英文考百貨周年慶　考生反應兩極

學測英文考百貨周年慶　考生反應兩極

裕民下訂大島造船廠4艘新散裝船　徐旭東：看好台灣經濟前景

裕民下訂大島造船廠4艘新散裝船　徐旭東：看好台灣經濟前景

新光三越業績首破800億創新高

新光三越業績首破800億創新高

多少人記得？22年前新竹地王　已成消失的地標

多少人記得？22年前新竹地王　已成消失的地標

關鍵字：

遠東徐旭東遠百信義百貨

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

特斯拉猛撞噴出！12歲女童慘死　目擊者：完全沒煞車

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦大喊「一起唱」全場安靜尬笑

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

驚悚畫面曝！12歲女童過馬路遭特斯拉「掃過」慘死

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

ATM領200！兒一看「螢幕顯示餘額」大喊　他急摀住嘴

他PO熊貓內勤尾牙大合照　網戰翻

小S深夜吐婚後14年心聲！

衛浴小開駕特斯拉飆速　女童遭撞斷肢慘死

捷運圖再延伸！官方更新最新2020版美翻

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面