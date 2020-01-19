川普彈劾世紀大審將登場！辯護夢幻隊曝光　前特檢、名律師聯手助陣

▲美國前特檢史達爾（Ken Starr）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普彈劾案的10人明星辯護律師團17日曝光，其中許多人的知名度都相當高，包括華府黨派鬥爭老手檢察官史達爾，曾在20年前調查時任總統柯林頓導致國會彈劾。美聯社形容，此一團隊是「為電視而生」（made-for-TV）的陣容，且川普也期盼此次共和黨掌控的參院審判，能讓他走上柯林頓先前彈劾無罪釋放的這條路。

▲參院彈劾審判定於美東時間21日下午12時30分（台灣時間22日凌晨1時30分），消息人士18日表示，律師團屆時將會主張川普並無不法，彈劾調查存在缺陷。（圖／路透）

川普辯護團明星陣容曝光

綜合美聯社、法新社等外媒報導，白宮17日深夜才完全確認所有辯護律師團名單，並於公布團隊成員時提到，「川普總統沒有做錯任何事，他有信心團隊成員可以在這個毫無根據的非法彈劾中，保護他、選民及我們的民主。」

川普的明星辯護律師團總共10人，以白宮律師西波隆（Pat Cipollone）與川普私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）擔任主將。

其餘成員為佛州前檢察長邦迪（Pam Bondi）、通俄調查期間的川普律師團成員拉斯金（Jane Raskin）、曾參與調查白水案的前獨立檢察官雷伊（Robert Ray）、過去15年經常幫川普打官司的紐約律師赫許曼（Eric Herschmann）、檢察官史達爾（Ken Starr）、哈佛法學院教授德爾紹維茨（Alan Dershowitz）；另據CBS取得的消息，儘管白宮副法律顧問菲爾賓（Pat Philbin）與帕普拉（Mike Purpura）並未出現在白宮的聲明中，但2人也是團隊成員之一。

▲哈佛法學院教授德爾紹維茨（Alan Dershowitz） 。（圖／達志影像／美聯社）

外媒分析 川普想複製柯林頓無罪釋放的結局

事實上，在律師團當中，知名度最高的正是史達爾及德爾紹維茨。美聯社形容，此一團隊是「為電視而生」（made-for-TV）的陣容，且川普也期盼此次共和黨掌控的參院審判，能讓他走上柯林頓先前彈劾無罪釋放的這條路。

史達爾是時任調查柯林頓（Bill Clinton）的獨立檢察官，而雷伊於1999年接替史達爾成為調查柯林頓的獨立檢察官辦公室負責人，並於2002年提交最終報告，但內容扯出柯林頓與白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）之間的關係。

德爾紹維茨則是以協助涉嫌殺妻的前美式足球紅星辛普森（O.J. Simpson）辯護一舉成名，且與已故美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切。德爾紹維茨已表示，他將會以獨立憲法學者的身分來做這件事情，不抱持任何政治立場，且只會出席大約一個小時，發表旨在保護川普免受濫權指控的憲法論點，因為「我非常擔心這會為未來總統給出先例，削弱總統職權，把彈劾作為黨派策略。」

參院彈劾審判定於美東時間21日下午12時30分（台灣時間22日凌晨1時30分）。消息人士透露，史達爾與德爾紹維茨並不會每日參加現身審判會議，將依據是否符合個人專長來決定是否出席。

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