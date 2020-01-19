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川普法律團隊「第1次正式回應」彈劾案：無恥又非法！

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普的法律團隊首次正式回應彈劾案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普的法律團隊18日首次正式回應彈劾案，他們認為這些指控試圖推翻2016年大選結果，又要干預即將到來的選舉，是針對民主的危險攻擊，「無恥又非法」，並強調川普否認所有不當行為。據了解，民主黨人士當天稍早提出訴訟簡報，統整案件證詞，再次指出總統應被定罪、革職。

綜合BBC、CNBC報導，川普法律團隊18日發布一份6頁文件，首次正式回應彈劾案。文中寫道，指控是「無恥又非法的企圖，想要推翻2016年大選結果，干預幾個月後的2020年大選，是針對美國人民自由選擇總統權利的危險攻擊。」

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲川普始終否認所有指控，法律團隊也表示，彈劾案指控「無恥又非法」。（圖／路透）

文中提到，彈劾條款是「違法基本正當程序與公平的非法程序結果」，無法指控任何違法的罪名，再次強調，川普「明確地」否認所有指控。

據了解，川普法律團隊包括私人律師賽克洛（Jay Sekulow）與白宮法律顧問西博隆納（Pat Cipollone）。他們指出，總統沒有做錯任何事，也沒有受到公平對待，將要從程序與憲法的角度質疑彈劾案。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨把持的眾議院正式彈劾川普。圖為眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨人士18日稍早提出一份長達111頁的訴訟報告，整理去年的彈劾案證詞。文件指出，川普應該被定罪、革職，「避免對於我們的民主價值與國家安全造成嚴重且長期的傷害。」

民主黨指控川普「背棄忠誠執行法律的誓言，背叛公眾信任」，且「事實無庸置疑，證據確鑿」，唯一剩下的問題是，參議員們是否會接受、履行被賦予的責任。據了解，彈劾案審判預計下周展開。

綜合外媒報導，川普涉嫌施壓烏克蘭調查政敵拜登（Joe Biden），被指控濫用職權、妨礙國會調查，成為美國史上第三名被正式彈劾的總統。他始終否認任何不當行為，聲稱指控是「獵巫」、「騙局」。
 

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