他洗衣機挖出「攪成破爛」彩券　APP一兌獎差點擦肩財神爺…竟中2.5億！

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▲史考莫中了大獎，卻把彩券丟進洗衣機內，差點與財神爺擦身而過。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人只要有機會許願，都會脫口而出「想中樂透」，然而美國奧勒岡州的這名男子，卻因為糊塗將彩券與皮夾一同放進衣服口袋中，直接丟進洗衣機洗，後來發現17日發現電視報導「超級大頭獎彩券」頭獎號碼與自己彩券類似，趕緊從洗衣機挖出，差點與840萬美元（約台幣2.5億元）彩金擦身而過。

根據《KPTV》報導，住在奧勒岡州波特蘭（Portland）的男子史考莫（Scott Moe）日前在買完彩券之後，隨手將彩券放進口袋內，卻在17日開獎時，找不到自己的彩券，又看到電視上不斷說頭彩得主尚未出面，於是衝回家想找出彩券。

糊塗如他卻發現，自己將放有彩券的衣褲丟進洗衣機清洗，當場心裡一陣冷，所幸在挖出一堆濕漉漉的衣服後，在口袋中找出幾乎被攪爛的彩券。史考莫隨後用APP兌獎後發現，自己竟然中了台幣約2.5億的彩金，驚嚇的整晚都睡不著覺，一方面也擔心，已經被攪成爛掉的彩券恐怕也不能兌獎。

隔天史考莫將彩券帶去開獎機構詢問，確定自己的獎券仍可以兌獎，開心的表示，「真的沒想到會發生在自己身上，非常幸運」。而開出大獎的店家也表示，這是第一次賣出頭獎彩券，大家也都相當開心。