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中國睽違20年訪緬甸　翁山蘇姬喜PO文「習近平竟遭翻譯成不雅字眼」

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▲▼中國國家主席習近平訪問緬甸，與緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會面。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平訪問緬甸，與緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會面。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中國領導習近平17～18日抵達緬甸首都奈比多進行訪問，並且與緬甸國務資政翁山蘇姬進行會面，翁山蘇姬在臉書上發表了相關貼文，卻沒想到出現緬甸文自動英文翻譯，將習近平的名稱翻譯成相當不雅的字眼，臉書當日發現錯誤隨即為此致歉。

根據英國《每日郵報》報導，中國過去20餘年來，並未有領導人造訪緬甸，習近平安排兩日抵達奈比多訪問2日，許多媒體、政府高官紛紛在臉書上分享這項好消息，但這項重大的歷史消息，卻在緬甸臉書的自動翻譯上出現了重大的瑕疵。

臉書將習近平的姓名從緬甸文翻譯成英文時，竟變成了「糞坑先生」（Mr Shithole）且還是不雅字眼，這讓許多網友相當震驚。翁山蘇姬的官方臉書上寫下的資訊，在翻譯之後變成「中國國家主席糞坑先生將於下午4時抵達」、「中國國家主席份空先生在下院人民院貴賓簿上簽名」。

臉書在發現這樣錯誤之後，立刻公開道歉，並表示應為技術上的錯誤，臉書發言人指出，「我們已經解決臉書上從緬甸文翻譯成英文時的技術性問題，這確實不該發生，我們正在採取措施，確保類似狀況不會再發生，我們衛所造成的冒犯表達誠摯歉意」。

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