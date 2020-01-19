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《美日安保條約》60年　駐日美軍司令：北京想要改變或推翻台海現狀

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▲▼駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）：北京處心積慮想改變兩岸現狀。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）認為中國擴張意圖強烈，必須審慎應對。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）表示，對美日而言，中國是最大的挑戰，而北京當局顯然用盡心機想要改變，或推翻台海現狀。

時逢《美日安保條約》修訂滿60年，駐日美軍司令史奈德在東京的美軍橫田基地，接受日本《讀賣新聞》 記者專訪，表示美軍和日本自衛隊合作，在釣魚台監視頻頻侵入釣魚台海域的解放軍行動。他指出，中國對釣魚台的行動並不在於攻擊性，比較像是削弱日本在當地的主權，透過行動向區域以及全世界傳遞訊息 ─ 釣魚台是中國的。

史奈德指出，北韓是美日安保挑戰最迫切要面對的問題，為預防北韓再發射飛彈等挑釁行為，需要隨時做好緊急應變的準備。他說，中國軍隊擴編在各軍種中都能見到，除了擁有大量中程彈道飛彈，以及極音速武器暫時領先全球，在網路（cyber）方面也積極發展，做出的攻擊和軍事活動幾乎沒有不同，至於太空作為未來趨勢，中國也展現讓人難以置信的野心，每年都有許多人造衛星發射上太空。

針對兩岸關係，史奈德表示北京方面心態明顯，不斷透過各種方法想推翻或變更現狀，軍事方面如此、資訊和網路活動也是如此，更出於為了使台灣成為「國際社會的孤島」，用盡方法斷絕台灣和他國的外交關係。

史奈德指出，除了美日兩國，整個東亞、東南亞區域，再到全世界來說，最大的挑戰就是中國，因為中方未曾停止掌控第一島鏈的企圖，甚至想要將第二島鏈納入控制之下，將美國排擠在外，消滅美國在印太的同盟關係，接著逐步成為世界第一霸權。

「我們不是想要圍堵中國」，史奈德說，中國現在許多懷有惡意的行動，會對以法治為基礎的國際失序造成破壞，「我們反對這點，因此必須採取因應措施。」

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