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澳洲學者投書美國「台灣應成為正常國家」：56％認為自己是台灣人

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德,陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文狂掃817萬票，並在年輕人間廣受歡迎（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

蔡英文擁台灣民選總統史上第一高票817萬票順利連任，澳洲雪梨大學副教授巴彭內斯日前投書美國《外交政策》雜誌，主張台灣應成為正常國家，得到國際間的承認，各國必須停止玩弄「台灣地位」的遊戲，美國則應漸進式承認台灣。

《中央社》報導，巴彭內斯（Salvatore Babones）15日在《外交雜誌》上發表意見，認為「台灣理應成為正常國家」，儘管台灣文化主要源於中國是事實，但台灣不是中國，就如同美國不是英國，奧地利也非德國。

巴彭內斯表示，台灣與世界其他地方無異，歷史都錯綜複雜，而以歷史角度而言，中國雖佔台灣歷史一部分，但現今台灣組成中，比例已經漸小。他引述去年6月民調指出，56.9％的人認為自己是台灣人，36.5％認為自己同時是台灣人和中國人，只有3.6％認為自己非台灣，而是中國人。

▲▼總統蔡英文連任，支持者激動歡呼。（圖／路透）

▲總統蔡英文連任，支持者激動歡呼。（圖／路透）

「台海兩岸各自維持事實上獨立已70年，」巴彭內斯表示，中國政府大倡的「一中」迷思，也顯得越來越薄弱。他強調，台灣現在是時候接受各國承認，因為沒有理由因為敵對的威脅，就要讓2400萬人的台灣永遠活在不確定之中。

巴彭內斯表示，台灣自治若能有利於美國，儘管美國現階段在外交上不可能承認台灣，但蔡總統若要求，美台關係漸漸加溫就可能是下一任美國政府的待辦事項，「台灣不是唯一被中國霸凌的國家，美國若讓齒輪開始轉動，其他地方可能也會加入陣營。」

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