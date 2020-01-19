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嗨看3成人網！聽障男按不到「關鍵按鈕」軟掉...氣炸提告　Pornhub回應了

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男性,男人,用電腦,打電腦,看A片（圖／達志／示意圖）

▲紐約聽障男子蘇里斯一口氣對3家成人網提告。（圖／達志／示意圖）

記者曾羿翔／綜合報導

紐約聽障男子蘇里斯（Yaroslav Suris）17日一口氣對3家成人片網站提出「集體訴訟」。訴訟內容提到，蘇里斯認為對方沒有提供隱藏字幕，聽障或是重聽者無法網站享受影片內容。對此，Pornhub網站副總裁普萊斯（Corey Price）也發表聲明反駁。

綜合外媒報導，蘇里斯控告了3個成人網站，包括Pornhub、Redtube以及YouPorn，另外也對這些網站位於加拿大的母公司MindGeek提告，聲稱網站違反了美國的「身心障礙者法案」。該法案主張身心障礙者不應受到歧視，尤其是就業、交通、住宿以及通訊等。

據了解，蘇里斯過去也曾因類似的受歧視理由，對福斯新聞(Fox News)提告。訴訟內容還提及，蘇里斯希望這些成人網站能夠擁有隱藏字幕，若沒有隱藏式字幕，聽障人士無法像一般人享受網站影片內容。

鍵盤大檸檬（圖／翻攝自PornHub）

▲Pornhub成人網副總裁普萊斯（Corey Price）透過聲明反駁。（圖／翻攝自PornHub）

對此，Pornhub成人網副總裁普萊斯（Corey Price）也透過聲明表示，他們的網站是有隱藏字幕的選項的，另外也有提供連結。隱藏字幕專為聽障人士所設計，與一般看見的字幕不同，隱藏字幕能以文字形式解釋畫面中出現的聲音。目前蘇里斯向3成人網站索取的賠償金額尚未對外透露。

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