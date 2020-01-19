達美機長空中狂灑油…地面60師生「被淋滿身」吸入痛爆　4師怒提告了！

記者王致凱／綜合報導

達美航空（Delta Airlines）一架班機日前剛從洛杉磯起飛，隨即因引擎問題必須返航，但於空中放油減重時，正好經過4所學校，導致至少60名師生遭從天而降的燃油潑灑，部分出現身體不適症狀。當地4名教師已經向達美航空提出告訴。

綜合外媒報導，該架客機原定14日從洛杉磯飛往上海，起飛後不久卻出現引擎問題，需要儘速返回機場。儘管機上167名乘客和機組員並未受傷，班機也順利降落，但附近卻有將近60人遭機上排出的燃油噴濺，需要送醫治療，其中大多數為學童。

來自受害學校的4名教師，17日正式向洛杉磯法院提出訴訟，向達美航空求償不特定金額賠償。根據訴訟內容，原告指控噴射機燃油對人體十分危險，並引用美國有毒物質和疾病登記署資料佐證。

其中一名提告教師的委任律師說，「當事人可以感覺到衣服、身體、眼睛和皮膚上沾滿燃油。」他補充說，「燃油甚至進入他們的口腔和鼻腔中，造成持久且嚴重的不適感」。達美航空表示，放油是安全著陸的正常程序之一，也會與機場當局、消防部門保持密切聯繫，關注傷患與後續處理問題，但並未對訴訟一事發表任何回應。

先前，美國聯邦航空總署（FAA）已經在14日對該起事件進行緊急調查，加州南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District）也已經認定達美航空違規，並將事件定調為公眾性滋擾案件。

根據飛航規定，當飛機需要緊急降落時，可以在空中排出燃油減輕重量，但只能在指定空域和高度範圍內進行。聯邦航空總署15日表示，當天機組人員在未知會空中交通管制的情況下擅自卸油；根據無線電通訊紀錄，飛行員原本告訴管制員無須放油，隨後卻又將油料排出。

據了解，一般而言，是執行長途航班的客機，由於必須攜帶航程所需的大量燃油，因此起飛時重量會遠高於著陸重量。若班機因突發事故必須緊急返航時，機長會判斷此時飛機重量是否高於最大降落重量，若超重就必須先在空中將多餘油料排出，此程序稱為「空中放油」。

通常，飛行員會遵循管制員指示，在指定高度和特定區域內放油，由於高空中溫度和氣壓都非常低，燃油排出後立刻就會霧化，不會影響到地面居民。此外，絕大多數機場都有規劃專門的「放油區」，一旦飛機有放油需求，航空管制員會指揮飛機進入專門的放油區進行放油，避免經過城市、機場、森林上空，或是近地飛行。因此，飛機並非隨時隨地都能放油，並需在管制指揮下，依照標準程序進行，才能將對環境的影響降至最小。

▼達美航空客機放油事故，洛杉磯地區6所學校至少60人出現身體不適。（圖／達志影像／美聯社）



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