20億名畫神秘失竊…長春藤已爬滿外牆　園丁整理竟找到：23年沒離開過

▲奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）名畫《女士肖像》（Portrait of a Lady）失竊23年，竟然就藏在同一地點。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

義大利一名園丁，近日在北部城市皮亞琴察（Piacenza）一間畫廊整理外牆藤蔓時，意外在外牆夾層中發現一幅畫，證實是1997年在同一間畫廊失竊的名畫《女士肖像》。這幅畫作憑空消失23年，竟就在同一處地點被找到。

根據英國廣播公司（BBC）報導，《女士肖像》為奧地利畫家克林姆的作品，完成於1916年至1917年間，屬於克林姆晚期畫作。義大利蒐藏家奧迪（Giuseppe Ricci Oddi）於1925年買下後，一直保存在同名美術館奧迪現代藝術畫廊內，直到1997年2月22日，於館方準備特展期間被盜。

當年竊賊故意把畫框棄置在畫廊屋頂上，讓人誤以為竊賊是透過天窗設法將話偷走，企圖誤導辦案方向。但警方實際調查後發現，該天窗尺寸太小，根本不可容讓畫作通過，從此調查就失去了線索。

直到2019年12月，畫廊園丁在清理外牆長春藤時，意外發現牆面上竟有一個金屬板，而失蹤的《女士肖像》就被藏在金屬板後方的夾層內，被發現時用黑色袋子包著，保存情況大致良好。報導指出，《女士肖像》估計價值6000萬歐元（約新台幣20億元），為何會出現在畫廊牆體內仍是個謎。

義大利檢察官奇卡（Ornella Chicca）表示，經過檢驗證實畫作為真品，但目前仍不清楚畫作是後來才被偷偷放回牆壁夾層內，還是從一開始就被藏在該處，有待後續檢驗釐清。據悉，該面外牆已經有至少10年沒有清理過長春藤。

▼義大利當局派警員（左）和卡賓槍騎兵（Carabiniere）隊員把守，確保畫作安全。（圖／達志影像／美聯社）

