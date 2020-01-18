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海拔5000m竟看到花！植物越長越上面　喜馬拉雅山生態正產生變化

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喜馬拉雅山區的植披生長範圍及雪線都在提高。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

近年來全球暖化的情形仍舊沒有停歇，就連世界最高山脈喜馬拉雅山脈，也受到了顯著影響，有衛星圖證實這個現象，在海拔超過5,000公尺的地方，竟然能夠看到覆蓋的植披甚至花朵，在過往可能是想都想像不到的事情。

根據1993年至2018年的衛星雲圖及數據能夠發現，之前人們認為無法長出植物，應該是被白雪覆蓋的地方，現在已經可以長出植披，英國的Karen Anderson博士在研究中指出，在海拔5,000公尺到5,500公尺的地方植披覆蓋率增加的最明顯，且在平坦地勢此現象更為明顯。

此外根據NASA的衛星圖顯示，在珠穆朗瑪峰附近，不同高度範圍的植被覆蓋都呈現顯著擴大，因為近年來溫度提高，這些植披才會在原本是白雪皚皚的地方順利生長。

而植物生長區域、雪線都一起向上移動，代表這邊的生態系正在產生變化，這會影響到周邊的8個國家的水文，不過影響的結果究竟是什麼，還不得而知，畢竟大家以往對於全球暖化，都較為注重在冰川融化、海水上漲等，對高海拔地區的關注則較低。

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