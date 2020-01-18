廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

▲廣達電腦董事長林百里表示，AI、5G、IOT帶來第四次工業革命，新創產業充滿機會，他要再拚十年才退休。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

ＡＩ從2016年以來改變我們的生活，廣達電腦董事長林百里今（18）日表示，原本已經規劃退休，但是遇上這波AI大時代的浪潮，實在太好玩了，而全球5G市場在未來7年的潛在價值上看4.3兆美元，新創產業充滿機會，他要再拚十年才退休。

中華民國對外貿易發展協會、世界公民智庫、遠傳電信、福邦證券和美商栢誠國際，今天上午共同舉辦「2020世界之星：數位新創事業決選」活動，邀請廣達電腦董事長林百里以「台灣的數位國家轉型策略」為題發表演講。

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林百里表示，ＡＩ擁有完整的前台與後台技術，不僅會造成很多公司倒閉，甚至很多人力都會被重整，因為ＡＩ做得比人更好，現在的台灣畢業生碰上AI時代，遇到的情形與競爭，會比數位時代大太多。

「AI、5G、IOT帶來第4次工業革命，AI把大腦的運算能力電腦化，就如同發電廠，美中爭搶激烈的5G就像是智慧電網，IOT則是工具。」林百里說，5G的高寬頻、低延遲、大連結等特性，未來不只運用在通信，而是更多的產業應用，預估全球5G市場在未來7年的潛在價值上看4.3兆美元。

針對5G未來應用，林百里指出，5G有非常多的機會，且對於新創產業也有很大的機會，除了在智慧製造、智慧城市等領域外，5G包含AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、8K電視、360度的運動賽事轉播等，應用在娛樂產業亦可望有突破性發展。