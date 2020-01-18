東京新宿「4假顧客」持刀闖餐廳　刺傷3店員後逃逸

▲歌舞伎町餐廳發生持刀砍人事件。（示意圖／翻攝自維基百科）
記者張方瑀／綜合報導
位在日本新宿歌舞伎町的一間餐廳18日上午發生持刀傷人案。當時有4名男子偽裝成顧客，進入餐廳後要求和餐廳負責人說話，沒想到卻突然拿出預藏的刀子，隨意朝人猛刺，造成3名員工遭刺傷，所幸緊急送醫後無生命危險，但4名兇手逃逸無蹤，目前警視廳已經以殺人未遂通緝4名兇手。
【店に押し入る】男4人が飲食店従業員3人を切りつけ逃走 歌舞伎町https://t.co/ZfuzX5uhrT— ライブドアニュース (@livedoornews) January 18, 2020
1人が重傷だが、命に別条はないという。この店はバー・ラウンジとして営業していたが、複数のスロット台が設置されていた。 pic.twitter.com/J1JG3tWEok
根據《NHK》報導指出，新宿一間餐廳在18日早上6時30分左右，發生持刀砍人事件，當時有4名年男子穿著黑色與灰色的上衣，其中3人戴著口罩、1人戴著頭巾，偽裝成客人後進入餐廳，沒過多久就大聲喊著，要店裡的負責人出來。這時3名年約30到40歲之間的員工準備前往處理，沒想到兇手就拿出預藏的刀子，往這3人身上猛刺。
其中1名員工的腋下遭砍傷，另外2人則為輕傷，而當時店內還有9名顧客與3位店員，所幸都無大礙，但兇嫌也在犯案後逃逸無蹤，目前東京警視廳已經依殺人未遂罪，通緝4名兇嫌。
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新宿歌舞伎町の飲食店（バーラウンジ）に押し入り次々切り付け逃走。店員3人にけが。犯人は逃走中
1月18日朝
新宿は犯罪都市 部屋探しも慎重に pic.twitter.com/TMBR2GdES1