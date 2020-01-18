年後轉職潮「先搶鐵飯碗」　1298名考生搶進中油二月放榜

▲台灣中油公司今（18）日舉行僱用人員甄試，全台有1298人進入第二試關卡。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

企業尾牙一波波，年後轉職潮蠢動。台灣中油公司今（18）日舉行僱用人員甄試，全台有1298人進入第二試關卡，本次甄試預計錄取672人，並將在2月14日公告錄取名單，決定誰能順利取得「鐵飯碗」。

台灣中油公司108年僱用人員甄試第二試，今(18日)、明兩日在台北、高雄2個考區舉行，報名人數13,972人，進入第二試人數1,298人，預計錄取672人；同日舉辦108年離島及偏遠地區僱用人員甄試第二試，報名人數699人，進入第二試人數121人，預計錄取44人。

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台灣中油表示，第二試為口試及現場測試，現場測試項目包含現場適應性模擬及體能測驗，依類別手提滅火器分別跑走50公尺或70公尺、徒手跑走800公尺、負重30公斤重物跑走50公尺、辨色實作模擬及辨識標示牌等項目。

另外，為了使現場測試項目符合現場工作體能需要，本次「現場適應性模擬及體能測驗」項目除維持上下鷹架，並增加應考人須上拉18公斤重物至鷹架平台之測試。第二試(口試)占總成績30%，現場測試則採合格制，不另予計分，凡任一項未通過即遭淘汰。

台灣中油表示，本次甄試預計於109年2月14日公告錄取名單，經第二試(現場測試)合格者，依各該類別同一工作地區或睦鄰區域(含分區)之錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。