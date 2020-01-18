習近平、翁山蘇姬簽署協議支持「一帶一路」　尋求鞏固緬甸

▲中國國家主席習近平、緬甸國務資政翁山蘇姬簽署多項協議。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中國國家主席習近平17日開始在緬甸進行為期2天的國是訪問。《路透社》報導，兩國18日簽署數十項協議，以便加速緬甸的基礎設施項目，同時，北京正尋求鞏固這個越來越受到西方孤立的鄰國。

報導指出，習近平與實際上算是緬甸領導人的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）簽署33項協議，支持「一帶一路」的關鍵項目。這是中國領導19年來首次正式訪問緬甸，不過，習近平訪問的兩天內，雙方並未就重大計畫達成新的共識。

中緬雙方都同意的內容，包括加快實施中緬的經濟走廊，此外還有連接中國西南到印度洋的鐵路，在緬甸若開邦建立一個深水港口，邊境處打造特別的經濟特區，以及仰光的新城市計畫等。雙方並未提及由北京支持、耗資36億美元的大型水壩；該項目自2011年以來就處於停工狀態。

▲習近平與翁山蘇姬握手。（圖／路透）



分析人士認為，基本上，緬甸對於來自中國的投資抱持謹慎態度，尤其該國年底舉行大選前，必須小心翼翼行事。「國際危機組織」來自仰光的分析師荷西（Richard Horsey）表示，雖然中緬簽署大量不同的協議，但並沒有真正重大的內容，可見緬甸還在觀望中方的投資。

習近平在17日的歡迎儀式形容，中緬關係進入一個新時代，雙方正繪製未來的藍圖，將能一起克服難題，互相幫助。翁山蘇姬則表示，中國在國際事務與世界經濟方面扮演重要角色，不過要注意避免環境遭到破壞，且要造福當地人民。

就在習近平進行國是訪問前，中國官媒《環球時報》一篇文章指出，緬甸在與西方接觸時偏離了軌道，只有中國願意把緬甸拉出泥沼；文內寫道，經歷一些動亂後，緬甸才明白西方國家在人權議題採取雙重標準，並開始轉向中國，尋求外交與經濟上的幫助。