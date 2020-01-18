雞排祭品文爆量兌現　帶動夜市券回收量突破500萬張大關

▲經濟部表示夜市券促進國內消費有成，夜市攤商們的營業額都提高2至3成，合計帶動創造超過 7.7 億元的內需消費效益。(圖／記者徐文彬攝)

記者林淑慧／台北報導

2020總統大選落幕，各地雞排祭品文爆量兌現，帶動夜市券回收量。依據經濟部最新統計，全台夜市券目前已經回收突破500萬張，預估可創造超過7.7億元的內需消費效益。

廣受自由行旅客及夜市攤商歡迎的夜市券政策，在行動支付業者大方祭出回饋好禮後，加上2020總統大選的雞排祭品文兌現量，帶動消費金額持續成長。

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經濟部官員指出，全台夜市券回收冠軍，依舊由花蓮的東大門夜市蟬聯，目前已回收超過50萬張，大黑馬台南花園夜市躍居亞軍，目前已回收近45萬張，而高雄六合夜市則緊追在後，台中逢甲夜市及嘉義文化路夜市，依然名列全台前五。

經濟部中部辦公室官員表示，夜市券促進消費方案不只住宿遊客受益，旅宿業也肯定在旅遊淡季能把遊客導入產生消費附加價值，夜市攤商們的營業額都提高2至3成。目前使用及消費效益以南部及東部地區最佳，合計帶動創造超過 7.7 億元的內需消費效益。

為延續夜市券帶動國內消費的成果，經濟部表示，將研提未來輔導計畫，規劃將具有旅遊發展潛力的夜市納入輔導，改善衛生環境，建立夜市發展典範，發揮連結夜市推動觀光的效應。