京阿尼36死縱火案報告：20人命喪屋頂樓梯　5人伸手推安全門就能活

▲ 京阿尼遭人蓄意縱火，為日本自平成以來死傷最嚴重的縱火事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本企業京都動畫（京阿尼）2019年7月遭人惡意縱火，釀成36人死亡及33人輕重傷的悲劇。這起事件在18日滿半年，最新調查報導指出，有20名罹難者死在通往屋頂的樓梯上，其中5人距離安全門其實僅剩一步之遙，且安全門並無上鎖，只要伸手推開就能逃到屋頂，但最終仍命喪火場。

《京都新聞》18日報導，失火的第一工作室共有3樓，屋頂樓梯自3樓通往安全門，以中間平台分為上下2段，寬約1.2公尺，高約3公尺。調查人員指出，樓梯上20名死者都是在3樓工作的職員，其中14人倒在通往中間平台往安全門的最後幾階樓梯上，還有5人已經逃到門前平台，卻沒能撐到打開安全門。此外還有1人才剛從3樓爬上階梯，走沒幾階就倒下。

生還者說明，有在3樓的員工試圖走中央樓梯逃到2樓，但被濃煙阻擋，也聽到有人喊著「往屋頂逃」聲音，推測便是這些人逃往屋頂樓梯。

根據京都消防局對生還者進行的調查，一名員工原先也想逃往屋頂，但中途因呼吸困難放棄，偶然在3樓發現一扇窗戶後將身子探出，以腳搭在外牆突起處後爬上梯子，順利逃到室外。起火當時共有27人在3樓工作，除從3樓逃出的一名員工以外，有6人發現異常後立即從中央樓梯到2樓，分別從窗戶和陽台跳下，驚險逃生。

41歲兇嫌青葉真司因殺人罪嫌被捕，犯案手法據稱是在樓梯旁灑汽油，再以打火機點火，特意鎖定員工眾多的第一工作室，目前還在醫院接受治療。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。