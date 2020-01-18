iPhone定位服務功能「手動開關」　蘋果向開發者推iOS 13.3.1測試版

▲iPhone 11 手機用戶又有新功能！蘋果向開發者推出iOS 13.3.1最新測試版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者林淑慧／台北報導

iPhone 11 手機用戶又有新功能！蘋果向開發者推出iOS 13.3.1最新測試版，針對手機隱私權項目的定位服務功能，用戶更新版本後，將能透過手動方式開或關「自動開啟GPS定位」的功能，螢幕上就不會一直出現「箭頭」圖標，讓手機畫面更為簡潔。

iOS 13.3.1原為暫時性安全更新和功能修正而推出，包括解決「螢幕使用時間」的「通訊限制」的 bug 修正，並在通訊錄 App裡容許兒童以訊息聯絡未知號碼等，蘋果隨後又向開發者釋出第二個Beta測試版，被眼尖的網友發現具備新功能。

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依據外媒報導，蘋果針對內建 UWB超寬頻技術晶片的機款，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max等機種，釋出iOS 13.3.1 系統的第二個Beta測試版，用戶升級更新版本後，在設定選單「隱私權」項目的「定位服務」功能介面中，已新增讓用戶可手動開關超寬頻技術定位的選項。

另外，在先前的iOS 13.3正式版中，提供屏幕使用功能的限制，讓家長能透過該功能，限制子女從電話，FaceTime通話或信息聯絡的對象，也能透過聯繫人列表管理顯示在孩子們設備上的聯繫人，獲得不少家長的愛用。