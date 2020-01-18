新店幸運得主現身！　七年級生靠女友「幸運密碼」刮中100萬

▲「2000萬超級紅包」百萬得主現身，分享幸運中獎過程。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台彩近期推出「2000萬超級紅包」，今（18）日三獎百萬得主現身新北市新店區的吉優彩券行，這名住在新店的七年級生用「幸運密碼」，當天刮了5張都沒中，直到第6張以他女友的出生年月挑選刮刮樂，幸運中了百萬獎金，不但比年終獎金高很多，也比一年的薪水還要多一點，直呼「聽到當下很開心」，希望下次還有機會中大獎。

農曆春節即將到來，台彩「2000萬超級紅包」就已開出三獎100萬元，幸運得主是一位來自新北市新店區、年約30歲的七年級生，他今天現身吉優彩券行接受媒體訪問時表示，過去都有買彩券、刮刮樂的習慣，平均3天就會買一次，有時下班路過就會買個一、兩張。

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這名七年級生透露，他自己固定有5、6組的「幸運密碼」，而所謂的幸運密碼是指出生年月、身分證字號，且以家人、朋友的號碼來挑選，而當天其實他刮了5張都尚未中獎，直到第6張改以女友的出生年月就幸運中了百萬元，打破過去買一張500元刮刮樂，幸運中5000元的紀錄。

▲吉優彩券行業者透露，曾在2017年開出今彩539 頭獎，這次則刮出「2000萬超級紅包」的三獎。（圖／記者紀佳妘攝）

他也提及，刮中獎金的當下，以為自己中10萬元，拿給彩券行阿姨才發現是100萬元，直呼「當下聽到很開心」，同時他也很低調，沒有讓家人知道，也沒讓女友知道幸運中獎的事情，今天還是找藉口從家裡出來彩券行受訪，希望讓大家知道彩券還是會中獎，另一方面也能幫助弱勢團體做公益。

至於這筆意外的獎金會如何運用，他說，這筆百萬獎金確實比年終獎金還高很多，也比一年得薪水還要多一點，因此除了用來旅遊外，其餘的錢則會用來儲蓄。

另名路過彩券行的阮先生看到彩券行擠滿了人潮，特別花了3.6萬元買一本「2000萬超級紅包」來試試手氣。他表示，小孩剛出生6天，這次也想沾沾喜氣，期望也能一圓發財夢，也沒有特別挑選號碼，有信心「刮什麼都會中獎」。