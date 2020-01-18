台電首支國產鋼管樁完工「拚今年底來電」　離岸風電2025創逾千億產值

▲台電一期風場首支國產鋼管樁完工，今年底前將正式併聯發電，未來預估可年發3.6億度電。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力推綠能政策，離岸風電國產化再邁大步。台電一期風場首支國產鋼管樁完工，今年底前將正式併聯發電，未來預估可年發3.6億度電，可供應超過9萬個家戶一整年的用電量，而離岸風電目標於2025年將能創造1,218億元產值，可望成為國內拚經濟的新動能。

為朝向亞洲綠能產業發展中心目標邁進，蔡政府定調在2024年以前完成九項示範及遴選離岸風場開發案，力拚至2025年綠電占比達二成的國家總目標，蔡英文總統日前更宣示，也將訂定2026年到2035年新的十年10GW目標。

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▲離岸風機結構示意圖。（圖／台電提供）

台灣海峽被評為全球最佳風場之一，一期離岸風電示範風場位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，2018年2月決標，由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，決標金額達249.9億元，已陸續完成風機設置海域調查、地質鑽探及設備細部設計，現正全力投入風機與下部結構等設備製造。

台電官員指出，一期計畫雖無國產化要求，台電仍由統包商和國內大廠銘榮元公司合作風機水下基礎柱腳(鋼管樁)，示範風場內將設置21部風機，每部裝置容量5.2MW(0.52萬瓩)，總裝置容量109.2MW(10.92萬瓩)，而鋼管樁等同穩固風機的關鍵地基，其餘下部結構、風機等設備正同步製造中，預計3月開始基地打樁與後續風機安裝，年底前正式併聯發電。

經濟部預估，隨著離岸風場陸續完工運轉，將可帶動離岸風電產業相關產值，目標2025年達到1,218億元，可望為國內創造2萬個就業機會。