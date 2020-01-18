墨西哥兩男星拍影集動作戲「從4.8公尺橋上摔落」　當場身亡

▲墨西哥兩名演員桑徹斯（左）、里維拉（右）在拍戲時喪命。（圖／翻攝自IG）

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥發生演員在拍戲時喪命的意外，兩名男演員在彩排動作戲的時候，不幸從約4.8公尺高的橋上墜落，隨後接連喪命。目前劇組相關人員還在配合警方調查，還不清楚意外發生的原因。

CNN報導，墨西哥電視台「Televisa」，46歲的演員桑徹斯（Jorge Navarro Sánchez）和30歲里維拉（Luis Gerardo Rivera）當時正在墨西哥市拍攝電視劇「Sin Miedo a la Verdad」（直譯為《無懼真相》），他們在彩排一場動作戲的時候，從4.8公尺高的橋上摔落，不幸身亡。

工作人員表示，當時是晚上9點多，拍攝現場大約有50人，桑徹斯在摔落橋下的當下就明顯死亡，而里維拉則是被送到醫院，不久後也宣告不治。

電視台表示，「我們為桑徹斯及里維拉的家屬禱告，並致上我們誠心的慰問」。該節目的製作人正與警方密切合作，找出失事的原因，但目前還未有更多細節。

據了解，「Sin Miedo a la Verdad」在2018年首播第一季，該劇講述一名年輕的駭客幫助犯罪、網路霸凌與貪腐受害者的故事，而兩名演員當時正在準備第三季的拍攝工作。

▼意外發生的拍攝現場。