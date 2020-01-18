「全球最矮男」死於肺炎得年27歲　身高67cm仍環遊世界享樂

▲馬加爾生前總是笑容滿面。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

曾獲得金氏世界紀錄認證的「全球最矮小男子」17日去世，根據家人說法，出生自尼泊爾的馬加爾（Khagendra Thapa Magar）死於肺炎，得年27歲。身高僅67.08公分的馬加爾，生前曾被任命為尼泊爾觀光業親善大使，近年來一直在與病魔對抗。

《法新社》報導，馬加爾2010年被金氏世界紀錄認證為世上最矮的男子，當時他才剛過18歲生日，拿到的證書大小跟他體型差不多大，雖然身材短小，他並未喪失行為能力，生前在多個國家旅遊，他17日在尼泊爾一家醫院病逝，死因為肺炎。他的手足表示，馬加爾過去因為肺炎多次進出醫院，這次心臟受到影響，不敵病魔。

同樣來自尼泊爾的丹奇（Chandra Bahadur Dangi），曾以54.6公分的身高打敗馬加爾，不過丹奇2015年去世後，馬加爾又重新拿回世界最矮男子的頭銜。馬加爾的父親巴哈杜爾（Roop Bahadur）曾回憶，馬加爾剛出生時非常小，用手掌就能包住他的身體，「要幫他洗澡很難，他實在太小了。」

▲證書擺在馬加爾旁邊，看起來只小了一些些。（圖／達志影像／美聯社）



馬加爾雖然矮小，但他並未封閉自己，生前走訪十多個國家，還在歐洲、美國接受電視採訪。如今，金氏世界紀錄大全總編輯葛倫代（Craig Glenday）遺憾表示，當你只有6公斤時，生活可以相當艱難，很難過聽到馬加爾過世的消息，然而，他並未讓自己的身高阻止他。

事實上，馬加爾的生活非常豐富，金氏世界紀錄公布的影片可見，他與手足快樂彈著吉他、騎腳踏車，還幫忙家人顧店。

金氏世界紀錄網站指出，馬加爾1992年10月14日出生，2010年18歲生日那天，經過測量的身高為67.08公分。親友表示，馬加爾近來一直在與心臟問題、氣喘與肺炎奮戰，他16日送往醫院，17日下午3時左右去世。

▼馬加爾身高僅67.08公分。（圖／達志影像／美聯社）

