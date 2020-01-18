全台最美電塔亮相！台電首座創意電塔「蘇花改打卡新地標」

▲台電在宜蘭花蓮交界打造首座創意造型電塔，顛覆以往想像，除外觀亮眼，還肩負蘇花改供電重責。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

蘇花改本月通車，打卡新地標報你知。台電公司第一座由民間設計的創意造型電塔，是從全台50組團隊競賽脫穎而出的作品，矗立在宜蘭花蓮交界和平溪出海口，外型以「生」古字為意象，外觀跳脫傳統電塔印象，有「全台最美電塔」之稱。

「自己的電塔自己設計，」台電表示，第一座民眾自己設計的創意造型電塔歷時二年興建，位置座落宜蘭花蓮交界和平溪出海口，除了採用與常見紅白相間或灰色截然不同的全白色系，外型更以「生」古字為意象，由鋼構焊接再栓接成型，象徵台電努力提供生生不息的穩定電力。

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全台目前共有近2萬座電塔，合力搭起超過1萬3千公里輸電線路，將電廠發出電力接力串起全國電網，電塔為民眾用電存在，卻不時被視為鄰避設施，台電因而嘗試舉辦電塔設計競賽讓民眾實際參與，徵集顛覆既有電塔造型的創意發想。

▲台電首座造型電塔配合蘇花改特高壓用電需求引接線路而新建，提供觀音、谷風隧道通風、照明、儀控及安全設施營運用電，每小時可送電約23萬度。（圖／台電提供）

台電2015首次舉辦電塔創意造型設計競賽，從50組團隊參賽中選出10名得獎作品，再經綜合評估景觀造型、結構建材、製造施工及維運等實際可行性後，最終選定由凱銳光電公司設計副理蔡可育設計的作品「生」，作為全台首座創意造型電塔。

蔡可育是光電公司的設計副理，就讀雲科大工業設計研究所時期就曾獲「2007裕隆日產汽車創新風雲賞」、「 2009育秀盃創意設計大賽」的兩項金獎與多項設計競賽獎項，進入業界後公司產品亦曾得到德國紅點設計大獎肯定。

蔡可育說，當初因沒嘗試過此類型設計、覺得有趣，因而報名電塔設計競賽，沒想到台電竟然「玩真的」，把自己得獎作品化身實際輸送電力的電塔，成為他作品中名符其實的「最大巨作」。

台電表示，這座電塔全名叫「和仁~漢本線2號電塔」，是台電配合蘇花改特高壓用電需求引接線路新建的3座電塔之一，除外觀亮眼，更提供蘇花改路段觀音、谷風隧道的通風、照明、儀控及安全設施等營運用電，每小時可送電約23萬度。