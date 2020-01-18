烏克蘭總理爆暗批元首「經濟門外漢」請辭　總統拒絕：再給你機會

▲ 貢恰魯克被只對總統不尊重。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總理貢恰魯克（Oleksiy Honcharuk）17日透過臉書證實，已經向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）提出辭呈。澤倫斯基審閱辭職信後，當天稍晚向貢恰魯克表示，拒絕他請辭的要求，「我已經決定再給你和你的政府一次機會。」

現年35歲的貢恰魯克去年8月才剛上任總理，遞辭呈的原因與一起音檔外流事件有關，掀起他對總統不尊重的爭議。本周稍早有3段音檔被上傳到YouTube，據傳是貢恰魯克與包括財政部長在內的財政官員閉門會議的錄音檔。其中一名說話聲酷似貢恰魯克的男子說道，「澤倫斯基對經濟的理解相當粗淺」，更形容他在經濟上是個門外漢。

貢恰魯克17日證實有意辭職，澤倫斯基當天則表示「會考慮」。由澤倫斯基率領的人民公僕黨所控制的下議院召開會議討論後，澤倫斯基決定拒絕他的請辭要求，「若你能夠解決現下社會所關注的重要問題，我決定給你和你的政府一次機會。現在不是動搖國家經濟和政治的時候。」

澤倫斯基也針對音檔外流的問題指示官員，盡快揪出安全漏洞，「我要求在2周內找出錄音者的資訊。執法機構應該找出是誰做的，把一切都查清楚。」貢恰魯克當天稍早則對此澄清，這份音檔經過變造，將多段錄音拚湊而成，故意假造出他的團隊不尊重總統的假象，呼籲政府團結一致。

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