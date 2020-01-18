加拿大補助烏航罹難者「每人75萬」　杜魯道：伊朗必須賠償

▲加拿大總理杜魯道宣布將撥款幫助罹難者家屬。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）17日表示，將對在烏克蘭航空客機事件中罹難的加拿大公民家屬，提供每人2.5萬美元（約台幣75萬元）的緊急援助金，希望家屬能夠順利安排罹難者後事。杜魯道說，加拿大希望伊朗一定要賠償這些家屬，但他們等不了好幾個星期，所以政府決定先伸出援手。

杜魯道在記者會中指出，「我想明確表示，我們希望伊朗能夠賠償這些家庭，但這些家庭沒辦法等上好幾個星期，他們現在就需要幫助。」因此加拿大政府決定，給予罹難加拿大公民、永久居民家庭每人2.5萬美元的緊急援助金，並保證在幾天內就會撥款。

杜魯道也強調，伊朗的賠償金一毛也不會進到政府口袋，「我們還不知道伊朗最後的賠償是如何，但我保證，罹難者家屬會直接拿到，而不會是加拿大政府。」

▲烏克蘭航空空難罹難者。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭航空公司（Ukraine International Airlines）編號PS752班機在本月8日從伊朗德黑蘭機場起飛後沒多久墜毀，造成機上176人全數罹難，其中有63名加拿大人罹難，包括至少30名亞伯達省（Alberta）居民，以及至少十多名安大略省大學生、教授和專業人士。而首批罹難者遺體預計在幾天內會抵達加拿大。

伊朗當局在11日終於承認是疏失誤擊，伊朗司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）14日宣布，已經針對誤擊事件「進行廣泛調查，並逮捕了一些人」，但並未透露更多細節。

►新婚7天夫婦遇罹難！伊朗誤擊烏航 示威者要哈米尼下台負責

►飛彈擊落烏克蘭客機後 伊朗首度宣布「逮捕一些人」

►BBC：目擊者拍攝「飛彈擊落烏航瞬間」被伊朗逮捕 料面臨國安指控