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哈利梅根「花納稅人9千萬」整修新居！　英媒曝：員工被調走淪空城

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▲▼薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）與哈利王子（Prince Harry）的住處「弗洛格摩別墅」（Frogmore Cottage）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 弗洛格摩別墅為梅根與哈利在英國的住處。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）拋下淡出王室的震撼彈，獲女王伊莉莎白二世同意，過渡期間內將往返英國及加拿大居住。媒體爆料，這對夫妻去年花費大把公帑裝修的新居「弗洛格摩別墅」（Frogmore Cottage）目前處於關閉狀態，引發外界猜測，他們很可能不打算繼續住在這裡。

哈利與梅根2019年花費高達240萬英鎊（約台幣9.4千萬元）裝修弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），引發過於奢侈的批評聲浪。但《每日郵報》日前披露，弗洛格摩別墅管家、清潔工等重要員工將被調往女王官邸，包括廚師、男僕及女僕在內的其他人員也已經被告知，不需再為哈利夫妻在溫莎的居所服務。

女王13日發表聲明，同意哈利與梅根穿梭英國與加拿大。梅根目前已經在加拿大，帶著兒子亞契（Archie）和他們飼養的2隻狗待在溫哥華的住處。聖誕節期間，這對夫妻也在溫哥華度過6個星期的假期。哈利下周預計在英國出席一場私人活動，梅根與亞契是否現身也引發關注。

弗洛格摩別墅是女王送給哈利夫妻的禮物，花費240萬英鎊整修。這對夫妻上周在網站上宣布，弗洛格摩別墅將成為他們在英國的官方住所，「這樣他們的家人在英國就有一個可以稱之為家的地方。」消息人士則向《衛報》表示，沒有任何弗洛格摩別墅的員工被解雇，「工作不多的時候，員工通常會被調派至莊園的其他崗位。」

►梅根爸料將出庭指證女兒！　英媒：王妃是「優秀女演員」營造善心假象

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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