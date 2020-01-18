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武漢肺炎病例真實數字「恐達1700人」！　專家警告：遠超過中國官方說法

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▲▼武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

▲ 武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國內截至17日已有2人因武漢肺炎死亡，確診病患共45例；泰國及日本也證實有人感染。但專門為英國政府及世界衛生組織等機構提供諮詢的英國倫敦帝國學院 （Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心估計，實際上感染肺炎的患者已經將近1700例。

武漢肺炎疫情大部分集中於武漢，但在泰國及日本分別出現2例及1例。傳染病科學家弗格森（Neil Ferguson）指出，「已經有3起病例從武漢傳到其他國家，代表病例數字將遠遠超過報告的數量。」儘管目前危言聳聽還為時過早，但他的確比一周前更加擔心。

雖然不可能得知準確的感染人數，仍可透過分析病毒、當地人口及飛航運載數據取得一種計算模式，推算出大概數字。武漢國際機場可為1900萬人提供服務，但每天搭乘國際航班的旅客僅3400人次。MRC全球傳染病分析中心在網站上公步估算結果，認為已有將近1700人感染。

中國官員宣稱，武漢肺炎病毒來源與華南海鮮批發市場受感染的動物有關，打破物種限制，但目前沒有人傳人的病例。弗格森則警告，應該更加嚴肅看待人際散播的可能性，「基於我們對冠狀病毒的了解，動物不太可能是造成這麼多人類感染的主因。」

惠康基金會（Wellcome Trust）董事法拉爾（Jerem Farrar）也指出，武漢肺炎還會帶來更多影響，「不確定性依然存在，但很明顯有一定程度的人際傳播。我們開始在中國和其他國家發現更多病例，而且很可能在其他許多國家看到更多。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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