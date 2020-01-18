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戰場轉移！川普推特「波斯語」發文　狂嗆哈米尼：講話小心點

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▲▼美國總統川普（左）與伊朗最高領袖哈米尼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（左）與伊朗最高領袖哈米尼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗的爭端逐漸轉移到「網路」上，美國總統川普多次在推特用英語、波斯語發文，狂嗆伊朗最高領袖哈米尼，要他說話小心點，並指伊朗人不需要這種領袖，「應放棄恐怖主義，讓伊朗再次偉大！」而哈米尼也回應，美國不斷假裝友好，靠近伊朗人民，目的只是要將匕首刺進他們的胸膛。

▲▼川普推特。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

▲川普推特。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

川普（Donald Trump）18日在推特用波斯語、英語發文表示，「熱愛美國且高尚的伊朗人，值得一個更想幫助他們實現夢想的政府，而不是為了要求尊敬而濫殺的政府，與其讓伊朗走向毀滅，他們的領導人更該放棄恐怖主義，讓伊朗再次偉大！」在此之前，川普也才發文指，「自我擔任總統以來，我都站在勇敢且長期受苦的伊朗人民這邊，我的政府也會繼續和你們站在一起。」

同時，川普也暗指哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）這位領袖的地位已不再崇高，「他對美國和歐洲說了一些難聽的話，他們（伊朗）的經濟正在崩潰，人民正在受苦，他說話應該要非常小心。」

▲▼哈米尼推特。（圖／翻攝自推特／@khamenei_ir）

▲哈米尼推特。（圖／翻攝自推特／@khamenei_ir）

對此，哈米尼則回應，「邪惡的美國政府一再強調，他們支持伊朗人民，但他們在說謊。」哈米尼強調，美國政府接近伊朗人民的目的，就只是為了將匕首刺進他們的心臟，「當然你們（美國）還沒辦法做到，而且會繼續失敗。」

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