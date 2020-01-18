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不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

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記者張方瑀／綜合報導

伊拉克安全部隊日前逮捕了一名伊斯蘭國（IS）頭目，這名叫做阿爾尼瑪（Shifa al-Nima）的頭目，是伊斯蘭國資深領導人之一，負責下達「宗教裁決」指令，處決拒絕效忠伊斯蘭國的學者和神職人員。不過，從曝光的逮捕照片中，最令人訝異的是阿爾尼瑪的「巨大」身材，粗估超過130公斤，這也讓他坐不進警車；最後只好調來一輛卡車，直接把他「運走」。

綜合外媒報導，伊拉克政府安全小組16日發出聲明指，已經順利逮捕了伊斯蘭國頭目阿爾尼瑪。阿爾尼瑪本名為阿卜杜勒巴里（Abu Abdul Bari），被視為伊斯蘭國最高領導人之一，也是伊斯蘭教規權威，負責發布「宗教裁決」，處決所有不願效忠伊斯蘭國的學者、神職人員；他還在2014年7月下令，炸毀先知約拿 (Jonah)埋葬的清真寺。

阿爾尼瑪被逮捕的畫面也隨之曝光，除了兇殘的行為外，他的「巨大的」外型更令人驚訝，推測至少超過130公斤，這也讓他在伊拉克部隊突擊後無力逃跑。更尷尬的是，也因為他體型過於龐大，完全無法塞進警車和囚車，只好緊急調來一輛卡車，直接將阿爾尼瑪放在車上運走。

英國反極端組織智庫「奎廉基金會」（Quilliam Foundation）創辦人納瓦茲（Maajid Nawaz）表示，這個影像應該會對伊斯蘭國成員造成衝擊，「聖戰士無法接受暴飲暴食，尤其伊斯蘭國標榜自己是紀律和勇氣的戰士，但他們的最高領袖竟然是頭『海象』。」

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