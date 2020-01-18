武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

記者錢玉紘／綜合報導

中國武漢爆發不明的新型冠狀病毒肺炎，目前病例已經增至45人，有2人死亡。美國疾管署（US Centers for Disease Control，CDC）在17日宣布，即刻在美國紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場和舊金山國際機場，都會對來自武漢的乘客實施強制檢驗。

紐約甘迺迪機場的檢驗工作將從當地時間17日晚間開始，而洛杉磯與舊金山機場則從18日開始，CDC已經部署了超過100名工作人員到三處機場，旅客會被要求填寫調查表，回答是否有咳嗽或是呼吸困難症狀，或是是否有拜訪過武漢當地的肉類和海鮮市場，也會用紅外線儀器量體溫。

CDC的全球移民和檢疫部門主任賽特隆（Martin Cetron）指出，若是檢驗出可能感染疾病的旅客，將會被送往當地的醫院做進一步治療和檢查，同型的旅客也必須一併檢驗。他指出，這是一個很不常見的舉動，上一次是在2014年一波拉病毒爆發的時候。

在先前泰國和日本都傳出不明肺炎的病例之後，CDC採取了這項措施，世界衛生組織（WHO）在16日表示，考慮到全球旅行的許多方式，很可能在其他國家還會增加病例。

▲紐約甘迺迪機場將實施疾病檢驗。（圖／達志影像／美聯社）

賽特隆指出，每年有6萬到6.5萬名旅客從武漢飛往美國，接下來幾周內，大約有5000名乘客是需要特別關注的對象，可能都需要接受檢驗，查看是否有新的感染病例。目前從武漢出發的話，只有往紐約與舊金山有直飛班機，飛往洛杉磯則需要轉機。

《紐約時報》報導，現在要檢驗出肺病並不容易，因為正值嚴寒的冬天，許多症狀可能與流感類似。



武漢的衞生健康委員會在17日深夜通報，截至16日晚上，當地新增了4起病例，共計已有45人染病，新增的4名患者都已經被送往金銀潭醫院救治，暫時情況穩定、無危重症。武漢至今累計確診病例45起，治癒出院的有15人，正在治療的重症病患有5人，死亡2人。