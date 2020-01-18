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美中協議太草率「歐盟展開文本分析」　專員警告：魔鬼藏在細節裡

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▲▼歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）指出，美中協議牽動歐洲神經，若有問題的話會站出來捍衛歐盟利益。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中第一階段協議7大項目內容，隨著官方釋出文本曝光，人正在美國的歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）表示，協議的內容對於競爭和就業其實是負面影響，美國並沒有有真正改變中國的貿易結構。他指出，川普的做法可能是鎖定2020總統大選，而非真正有辛改善問題，「魔鬼藏在細節中」。

綜合《南華早報》、《政客》（Politico）報導，霍根正在美國華盛頓拜會白宮官員，他周四（16日）在記者會上表示，美中第一階段協議的細節仍然太過粗略，而且可能會導致中國企業被迫大量向美方購入農產品等商品，造成中方和歐盟的貿易量減少。他指出，川普政府對中國及歐盟採取的經濟制裁，可能是出於為接下來尋求連任，所採取的手段，而他此行到美國就是要說服川普政府，不要這麼做。

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

霍根表示稍微細看協議內容，美中雙方其實並未撤銷貿易戰開打以來，所加徵的關稅，「這對競爭和工作機會都不是好事，和川普的訴求不符。」他指出從短期而言，協議內容會確切得到運作的時間，是從現在開始到11月，但12月的總統大選過後就可能生變，「身為一個政客，我了解這事情是怎麼運轉的。」

歐盟和美國為了「政府補貼航空業」問題，在國際貿易組織（WTO）上互相攻擊。美國指控歐盟長期補貼「空中巴士」（Air Bus）大筆金額，因而對歐盟提高關稅展開報復；然而美國對波音公司（Boeing）的長期補貼，也不見得比歐盟要少。

▲波音737MAX機型。（圖／取自免費圖庫）

▲波音737MAX機型。（圖／取自免費圖庫）

歐美兩大航空巨頭大打出手，很可能會讓「中國航天工業」趁亂崛起，而美國猛壓中國，一部分也是為了波音擴展更大的生存空間。霍根指出，美中第一階段協議內容中，似乎含有「管理貿易」（managed trade）的「魔鬼」，能讓波音在面對中國市場時，可以透過削價競爭打擊空中巴士。

「我們還沒有深入分析協議文本，但我們會的」，霍根說，若其中有違背國際貿易組織（WTO）的問題，「我們當然會照辦」，「我們並不願把案子上提WTO，我不想要增加那種印象，但我們會為了我們的經濟利益挺身而出。」

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