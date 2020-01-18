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搶攻美麗商機！年前變身大作戰　立蕓國際生醫「一站式服務」一天全搞定

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▲立蕓國際生醫集團總經理余朱青，執行長張旭卉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為立蕓國際生醫集團總經理余朱青、執行長張旭卉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

迎接農曆春節，不少人會趁著年前把自己打理一番，務必在新年展現自己最美麗的一面，而為了幫助愛美男女省時省力，立蕓國際生醫集團打造全台首創的「一站式服務平台」，整合美容、美體、美髮、造型、彩妝、美睫、醫美、營養、塑體等，讓消費者在一天就能完成年前變身大作戰。

立蕓國際生醫集團總經理余朱青表示，現代人生活忙碌，為了美麗往往要跑好幾個點，不僅耗時又費力，因此就想著要把所有服務整合在一起，所以在集團旗下設立朵薇診所與朵薇會館，分別集結業內最強的醫師、營養師、髮型師、美睫師、美食家打造「一站式服務平台」。

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▲立蕓國際生醫集團總經理余朱青，執行長張旭卉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲立蕓國際生醫集團總經理余朱青。（圖／記者姚惠茹攝）

余朱青分享，自己希望追求美麗與健康，所以不僅重視從頭到腳的美麗，更加在意由內而外的健康，因此以自身營養師的背景，結合執行長張旭卉在醫美領域幾十年的經驗，希望「一站式服務平台」可以幫助消費者一次完成各項服務，真正做到既省時又省力。

立蕓生醫位於南京圓環的大樓內有著旗下設立的朵薇診所與朵薇會館，余朱青舉例，「一站式服務平台」就是要讓客人只要預約一天的時間，然後自由搭配幾個項目來完成，像是有客人就從早上11點到晚上8點，完成霧眉、按摩、醫美、做髮等服務，走出去整個人換然一新。

▲立蕓國際生醫集團總經理余朱青，執行長張旭卉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲立蕓國際生醫集團執行長張旭卉。（圖／記者姚惠茹攝）

張旭卉表示，雖然平台把所有服務整合，但五師在業內都以專業聞名，像是目前診所的三位醫師都在醫學美容擁有超過10年以上的經驗，其中院長劉士銘專注在抗衰老領域，主任醫生許紋勎和蕭伯舟則是著重在皮苗雷射、電波拉皮、肉毒桿菌、營養減重。

張旭卉指出，美睫師同樣是經驗豐富且業界知名，美食家則是在台灣擔任一二十年的專業評審，甚至有眾多廚師都是他的學生、徒弟，目前主要是在集團開設教學課程，教授親子教養、孩童料理課程、異國料理搭配等，未來還規劃從營養著手的料理課程，搭配一站式的健康與美麗。

▲搶攻美麗商機！年前變身大作戰　立蕓國際生醫「一站式服務」一天全搞定。（圖／立蕓國際生醫提供）

▲立蕓國際生醫提供「一站式服務」搶攻美麗商機。（圖／立蕓國際生醫提供）

張旭卉分享，髮型則是請到有客人半年前就要預約排隊的台北知名美髮師-酷迪，並強調現在變美已經不是只要把髮型弄好即可，而是需要結合眾多美的項目，像是有客人的頭髮打理得很漂亮，但是皮膚不好，或是眉毛不夠濃密，因此才會希望提供給客人一站式的美麗服務。

每年大約過年前兩個月就是美髮行業最忙碌的時候，朵薇會館總經理酷迪在年節將至前也特別分享，今年最流行的髮型，女生的長髮偏向往後繞的捲波紋，短髮則是即肩微翹風格，男生的髮型則是韓系八字風格，有點像是孔劉的造型，至於染髮的顏色則是偏深的奶茶色。

▲立蕓國際生醫集團旗下朵薇會館總經理酷迪分享新春開運造型。（圖／記者姚惠茹攝）

▲立蕓國際生醫集團旗下朵薇會館總經理酷迪。（圖／記者姚惠茹攝）

酷迪表示，自己其實已經擁有一家專業髮廊，但是因為看見這樣整合各種服務的商機，因此決定參與「一站式平台」，讓客人來到這裡，只要好好待一天，放鬆身心就能享受變美，而且真的有不少客人在來做頭髮的時候，藉此接觸醫美並感興趣。

酷迪指出，現代人生活忙碌，做事講求節省時間，所以有越來越多的懶人經濟應運而生，就像是外送平台可以為人們解決東奔西跑的時間，因此相信雖然「一站式平台」目前是全台首創，但是將會成為一種新的美麗趨勢。

▲搶攻美麗商機！年前變身大作戰　立蕓國際生醫「一站式服務」一天全搞定。（圖／立蕓國際生醫提供）

▲立蕓國際生醫集團旗下朵薇會館。（圖／立蕓國際生醫提供）

▲搶攻美麗商機！年前變身大作戰　立蕓國際生醫「一站式服務」一天全搞定。（圖／立蕓國際生醫提供）

▲立蕓國際生醫集團旗下朵薇會館。（圖／立蕓國際生醫提供）

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