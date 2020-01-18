　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲正妹為拍攝完美照片將臉伸進大狗口中，結果悲劇了。（圖／翻攝自推特@Lara Sanson)

▲▼樂極生悲，拉拉的狗狗寫真慘變「恐怖寫真」。(圖／翻攝自推特@Lara Sanson)

國際中心／綜合報導

狗主人跟狗狗玩耍，是再也平常不過的事。但有時候玩瘋了，一不小心就會樂極生悲。

外媒報導，17歲的阿根廷少女拉拉․桑遜(Lara Sanson)，日前請朋友拍攝一輯她跟狗狗玩耍的照片。沒想到玩呀玩呀，這頭德國牧羊犬突然變臉，一口咬向她的臉頰。最後她臉上被縫了40針。而這驚悚的一刻也被攝影機完全捕捉了下來。

拉拉把照片PO上了推特，照片說明寫著：「拍狗狗寫真變成恐怖寫真」。她告訴《國家報》(La Nacion)說：「我不曉得是不是因為碰觸到牠的臀部，或者因為牠老了、變糊塗了，還是因為我把牠抱得太近，讓牠感到害怕，總之，牠攻擊了我。」

▲正妹為拍攝完美照片將臉伸進大狗口中，結果悲劇了。（圖／翻攝自推特@Lara Sanson)

被咬之後，醫生連續進行兩個小時的手術，在她臉上縫了40針，臉蛋和牙齦同樣遭殃。拉拉說，被咬當時其實她並不覺得特別痛。她又說，並不會怪狗狗，畢竟牠也不是故意的。目前她復原得不錯，只是有些輕微發炎。據了解，這隻狗狗不會遭到安樂死。一名獸醫告訴《國家報》說，狗狗可能是被弄痛了，所以才會咬人。

拉拉的「恐怖寫真」PO出後，按讚次數超過33.7萬次。有寵物主建議說，切勿不要從脖子的地方抱起狗狗。因為這個動作意味著：你嬰攻擊牠們。

▲正妹為拍攝完美照片將臉伸進大狗口中，結果悲劇了。（圖／翻攝自推特@Lara Sanson)

▲正妹為拍攝完美照片將臉伸進大狗口中，結果悲劇了。（圖／翻攝自推特@Lara Sanson)

ET快訊
劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」：為中華民國說實話
抽菸害精蟲畸形！他曝「毀蛋殺手Top6」男網友哭了
胸罩鋼圈被扯斷...上班第1天怒過肩摔　酒店妹曝「奧客暗號」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

提供地洞躲山火　袋熊意外成澳洲小動物「救命英雄」

孩子魂斷車輪下　母猴悲傷緊抱　始終不願放手

兩傻狗翹家差點被凍僵　公車女司機暖心讓狗狗上車避寒

泰國驚見「雙頭貓」！好不好容易來到世上，卻命懸一線

你敢穿嗎？　今年聖誕趴「馴鹿咪咪裝」正夯！

柏林貓熊雙胞胎出生滿百日　園方取名夢圓、夢想

俄愛貓男兩年救出百隻被困地下室貓咪　人稱「貓俠」

驚！這樣也能「混」？陸科學家創造出「猴豬混合體」

北京公安局首批6隻複製警犬服役　總隊長主持入警儀式

全球唯一棕色大貓熊　「七仔」獲「貓熊國際」認養

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

防人臉辨識濫用　歐盟擬禁公共場域使用相關技術5年

提供地洞躲山火　袋熊意外成澳洲小動物「救命英雄」

英國預測2020年4成國家有動亂　印度可能會有極端動盪

氣象觀測員要失業了？　Google AI未來可預報1公里內的天氣

「我想離開英國很久了」？哈利活動花絮配樂惹爭議

斥資3368億！檳州「填海計畫」引漁民反彈　首長：沒其他方案

缺水洗澡限時3分鐘　澳洲卻讓中資抽9600萬公升地下水

義大利5年倒2300家書店　實體店生意差「文化產業陷危機」

出門遛狗遇洪水爆發　澳3歲女童失蹤24hr「滿身泥沙」愛犬守護在旁

他被逼脫褲「穿黑絲跳舞」！公司羞辱懲罰業績差員工　上司還瘋狂錄影

台中梧棲寒夜「送肉粽」！里長問到家屬詭異路線　居民驚：太廣了吧

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

單親爸搬水泥養活2子女　罹口腔癌瘦到37公斤：不知什麼時候可以工作…

陳盈駿領軍出擊　中華男籃亞洲盃資格賽19人名單出爐

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝　網驚嘆：想換車了

美軍最新「核武數量」曝光　散佈在歐美24個地點

阿伯吳怡農謝票「收黑袋子」低頭落淚　本人回應了：他沒忘記我們的承諾

ABL／聯盟龍頭吸血鬼照宰　富邦艾索狂轟31分主場領勝

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

國際熱門新聞

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

台裔楊安澤妻子　懷孕時遭醫性侵

提供地洞躲火山　袋熊成救命英雄

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

她在機場「領行李轉盤旁」高麗菜式脫衣　裸逛大街

梅根爸準備好出庭指證女兒

正妹逗狗拍照被咬　臉蛋縫了40針

今年全球75個國政權恐發生動亂

歐盟禁公共場域使用臉部辨識科技

少年登山遇暴雪困30小時成功獲救

泰國小7無極限！新品推「超狂懶人福音」

安全帽被勾住　4歲童爬樹滑倒遭勒斃

印度男上節目爆割喉殺女友　秒被逮捕

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

更多熱門

關鍵字：

Lara Sanson

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

吳佩慈懷4胎…百億男友紀曉波遭爆不管小孩

同事請客…他爽點270元！網轟：很不會做人

陳柏惟打給顏寬恒「喂、格嗎」　竟是標哥回話

低溫＋大雨10°C急凍2天　春節再變天

Chen爆結婚惹禍？8年廠商宣布不續約EXO

北大新宿舍　校方發聲明回應

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面