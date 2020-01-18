0手續費買基金要小心！隱藏費用藏心機　了解收費方式不吃虧

▲ 投資基金手續費前收、後收差很多。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

2020才開春，國內基金平台業者就陸續祭出基金申購0手續費的全年優惠。但基富通提醒投資人，基金投資級別眾多，手續費也分前收、後收，投資人在買基金前要先搞懂收費方式，才能真正省下投資成本。

基富通總經理黃致淵指出，過去投資人購買基金的管道多透過銀行，在平台崛起後，包括一站購足、平台低手續費及無信託管理費等低申購成本等優勢，讓喜歡從平台買基金的投資人持續攀升。

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黃致淵表示，在平台的低成本下，對許多投資人來說買基金0申購手續費已經是常態，值得注意的是，除了一般民眾熟知申購時即需支付的「前收」手續費外，不少基金也推出「後收」手續費級別，兩者的差異在於，前收手續費在買基金時已經支付，若搭配基金平台0申購手續費優惠，則無須支付此費用。

至於後收基金，在申購時雖同樣不需支付手續費，但是在基金贖回時則可能會收取費用。這類基金一般會設定持有達一定期間免收手續費，舉例來說若是該一定期間設定為4年，投資人持有期滿4年則無須支付，但若持有1~3年間贖回，則依照持有的時間長短，在贖回時會被收取多少不等的手續費，這又稱作遞延手續費。

另外，後收型基金通常還有分銷費，若一檔後收基金分銷費為每年1%，持有時間愈久則分銷費愈高，持有4年雖免除遞延手續費，但4年累積下來分銷費為4%，無疑又增添投資成本，而這些費用都可從投資人須知中可查詢到。基富通提醒，投資人在買基金前要先搞懂收費方式，才能真正省下投資成本。

另外，黃致淵也指出，基富通平台上的基金數近3,500支，上架的基金品牌超過40個，國內基金產品線充足，可以滿足投資人一站購足的需求，加上線上交易不受時間限制也貼近現代人的投資習慣，獲得投資人喜愛。

基富通在2020年也提供全年單筆0申購手續費優惠，產品包含國人最愛的配息型、債券型、平衡型基金。基富通舉例，平台上的基金皆為手續費「前收型」，投資人可享有真正0申購手續費優惠。