2020年第1季投資策略看過來　投資人掌握「股債各半」為上策

▲展望2020年上半年市場走勢，中信銀行建議，投資人第1季資產配置採取50／50股債均衡布局。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

2019年12月英國保守黨拿下過半席次，確保英國國會能在今（2020）年初通過脫歐草案，同時中美貿易戰也有第一階段協議，大國間的爭端從「升級」轉向「降級」，拉開2020年序幕。中信銀行表示，央行貨幣政策力度、企業活動蹤跡及資金籌碼挪移等前瞻性項目，建議第1季資產配置採取50／50股債均衡布局。

中信銀行指出，在各國央行釋出貨幣充沛流動性下，製造業落底態勢將越趨顯著，吸引資金籌碼回流股市可期；相較一年前，創高的股價實屬不便宜，因此考量景氣強弱、趨勢動能、利差風險及評價等模型因子，因此資產配置可採取股債各半均衡布局。

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美國聯準會（Fed）預防性降息正式結束後，預告今年美國基準利率維持在目前1.5%至1.75%的區間水準，並持續以類量化寬鬆政策供應市場流動性。歐洲央行新任總裁拉加德認為，歐洲經濟放緩顯示初步觸底跡象，但環境仍低迷，因此也維持政策利率不變，且持續每月200億歐元的購債計劃。

至於亞洲區中國人民銀行為挽救放緩的經濟體，也陸續引導金融體系降低貸款利率，向市場投放流動性，顯示官方力保穩定經濟與政經情勢意圖。從上述各大央行貨幣政策風向來看，中信銀行認為，不管是強化企業投資信心，還是力圖達成適度通膨目標，或是徹底執行經濟穩定增長政策，呵護市場提供充沛流動性仍是各國央行今年的首要目標。

隨著中美貿易戰迎來第一階段協議後，讓稍見回春跡象的製造業數據有良好的發展環境。目前全球製造業採購經理人指數（PMI）不僅連續4個月回升且重回50擴張分界，新興市場所處的景氣榮枯位置又更勝成熟市場。目前上游半導體出貨量在去年第4季第1個月已有稍見改善跡象，儘管仍是負成長，但優於原先預期，數據表現有助提高製造業上半年回溫的能見度，重回正成長軌道。

中信銀行分析，2018年中美貿易戰開打以來，不確定性風險讓經濟前景莫測難辨，擁抱安全與息收兼顧的資產成為一大熱門趨勢，尤其是債券部位，相較之下，股票部位的配置反而減少。去年股票部位雖未較2018年初時擴增，但股價也在機構法人的資金操持下不斷創高，且多數零售通路端資金尚未參與到。

展望上半年市場走勢，中信銀行研判，目前風險性資產價位來到歷史高位，但美國聯準會預防性降息在前，降息暫告一段落後，持續以類量化寬鬆政策供應市場流動性。如此做法一方面支撐實體經濟成長，另一方面也因資金充沛增強金融市場應對諸多不確定性的信心，有望吸引零售通路端的資金歸隊，增持股票相關部位。

另在景氣回春訊號進一步增強下，中信銀行預估，股市將維持震盪偏多走勢，不過由於股市估值昂貴、中美貿易戰、英國脫歐等壓抑風險偏好因子未散，建議股債50／50均衡配置才是上策。第二層則建議針對資產強弱進行差異化調控，目前風險性資產價位多已反應今年第1季前可能利多，相較成熟國家，新興市場更有寬鬆空間，拉升企業獲利預期，股市估值也較合理，因此相對看好新興歐洲、拉丁美洲、大陸。

在產業布局，製造業下行循環於上半年打底止穩的訊號增強，然而好轉數據待確認，殖利率上行空間也將受限，因此具題材或穩健收息的族群皆有輪動表現機會，如科技、通訊服務、健康醫療、消費族群、地產及公用事業。

至於債券選擇，中信銀行表示，成熟市場債市建議權衡殖利率吸引力及信用風險，透過信評BBB至BB級取得穩健孳息收益，新興市場則以主權債為優選，除了看好新興國家基本面可望改善，利差優勢更甚企業債。

最後在匯市方面，中信銀行預期，美國聯準會偏鴿態度及非美國家經濟數據開始有回溫跡象，使得美元進入緩步下行格局，從基本面和利率吸引力考量，美元仍為最穩健的選擇。