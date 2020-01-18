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【黃寶慧】慧眼看天下／川普祭新經濟制裁　美伊問題牽制北京？

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普下令空襲伊拉克國際機場，擊殺伊朗頭號軍事指揮官蘇雷曼尼後，伊朗又發射數十枚飛彈襲擊美軍基地，新仇舊恨的累積，讓美伊緊張加劇，中東局勢再添動盪；川普更揚言，要對伊朗祭出新的經濟制裁，恐怕又會醞釀出另一波衝突。有分析指出，這將給中國大陸帶來經濟難題，身為伊朗原油的最大買家，北京當局自然擔憂中東動盪影響經濟；但也有學者認為，美國注意力再度回到中東，北京將可趁機坐大。究竟中國大陸在美伊衝突中扮演什麼樣的角色？美伊問題將使北京面臨何種挑戰或機遇？《慧眼看天下》第85集，邀請到國際事務與戰略研究所副教授李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲▼ 美軍空襲伊朗革命衛隊精銳聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）及伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）車隊。（圖／路透）

▲ 美軍空襲伊拉克機場，伊朗革命衛隊精銳聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭狙殺，引爆新一波美伊衝突。（圖／路透）

美中簽首段貿易協議 貿戰暫休兵
美中貿易戰2018年夏季開打，如今終於得以暫時休兵，15日中午，雙方在美國白宮，簽署了第一階段的貿易協議，內容共分成7大項目，包括智慧財產權、技術轉移等，不過美方對大陸進口商品加徵的懲罰性關稅，暫時還不會撤銷。簽約儀式中，除了美國總統川普、副總統潘斯也一同出席，而大陸方面則是國務院副總理劉鶴領軍，雙方都派出大陣仗人馬，見證歷史性的一刻。

▼美國總統川普和中國國務院副總理劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

毀滅性野火燎原 澳洲生態浩劫
毀滅性的森林大火正考驗著澳洲，從去年的9月開始，無情烈焰已經吞噬了當地1000萬公頃的土地，而範圍至今依舊擴大當中，目前除了已有超過20人罹難，還有上億生靈葬身火海，袋鼠、無尾熊成了氣候難民，更多瀕臨絕種的動植物面臨生態浩劫，紐約時報報導，這是罕見的「生物末日」，更像一場「大屠殺」，但澳洲總理莫里森，卻似乎無意面對氣候變遷的嚴重性，失控山火也引起民眾怒火，到了2020年，愈燒愈猛烈。

▼澳洲野火延燒四個月，上千公頃土地成焦土，也引發生態浩劫。（圖／達志影像／美聯社）

▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

時隔一年 滴滴順風車業務回歸
中國大陸最大網路叫車平台滴滴出行，在爆發司機性侵殺害女乘客命案後，時隔一年多，在本月重新上線。而這一次復出市場，公司強調一切以安全為原則，除了司機，乘客也要做實名認證；另外為了保護女性乘車安全，一旦司機有偏離路線，系統就會聯絡女乘客登入的緊急聯絡人。不過升級版的滴滴出行，能否重新被接納，還要看市場反應。

▼滴滴出行過去爭議不斷，本月重新上線。（圖／CFP）

▼滴滴出行本月回歸。（圖／CFP）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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