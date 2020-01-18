勞動部最新加班調查出爐　勞工平均每月加15.9小時

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為了解勞工近期工作狀況，以及對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，以參加勞保之本國勞工為調查對象，108年勞工對整體工作感到滿意的比率為70.3%；有加班情況的占46.3%，平均每月延長工時為15.9小時。

根據勞動部調查顯示，108年勞工對整體工作感到滿意的比率為70.3%，較107年上升0.3個百分點，感到普通者占26.6%，感到不滿意者占3.1%。整體感到滿意者，以性別工作平等、同事間的相處與友誼的滿意比率均逾9成6最高，其次為主管對員工的關切與照顧占94.8%；不滿意者中，以人事考核升遷制度不滿意比率占71.7％居首，其次為工作負荷量占68.0%，員工申訴管道的暢通占62.9%居第三。

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另外，從加班時數來看，近一年有加班的占46.3%，較107年下降1.5個百分點，其中有加班的平均每月延長工時為15.9小時，較107年增加0.3小時。按行業別觀察，有延長工時比率以專業/科學及技術服務業占65.4%最高，其次為電力及燃氣供應業占61.7%，出版/影音製作/傳播及資通訊服務業、金融及保險業均占58.9%居第三。

而加班者每次均有領取加班費或補休占90.5%，較107年略增0.1個百分點；曾沒有領取或補休占9.5%，按行業別觀察，以藝術/娛樂及休閒服務業占34.2%最高，其次為不動產業占23.0%，教育業占17.6%、出版/影音製作/傳播及資通訊服務業占16.7%居第三。