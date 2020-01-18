小英勝選財經篇／投資台灣政策繼續衝！　已吸引逾8千億元投資、創造7.1萬就業機會　

▲在中美貿易戰的大國角力之下，市場多對全球經濟前景擔憂，但經濟部長沈榮津反而認為是台商全球化佈局的轉骨契機，未來將採取區塊、分散式的生產佈局。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡英文總統順利連任，內閣閣員全數留任，經濟部長沈榮津表示，中美貿易戰的外部挑戰仍鉅，投資臺灣三大方案總投資金額已突破8,000億，現在最重要的工作就是趕快讓投資落實，力拚今年底前落實2698億元投資額，讓企業賺錢，提升員工加薪空間。

沈榮津指出，曾經，臺灣的產業、資金、人才外移，但在中美貿易磨擦持續一年半以來，經濟部為協助廠商排除投資障礙，推動「投資臺灣三大方案」，至今已帶動339家企業投資約8,641億元，預估創造71,476個本國就業機會，3大方案後續仍有近90家企業排隊待審，顯示台商回流已成趨勢。

請繼續往下閱讀...

「這一波台商回台投資，除了投資金額的量化效益外，更對台灣製造業轉型具有實質而且正面的影響」沈榮津說，中美貿易戰牽動全球供應鏈重組，像是高階伺服器等附加價值率高或有信賴特性的產品，臺商已選擇回臺生產製造。

在經濟部推動的臺商回臺投資行動方案審查中，要求廠商須具備如雲端、大數據、物聯網、人工智慧之智慧技術元素或智慧化功能，因此新建置的產線可大幅提升生產效率。

「系統廠回臺投資設廠，將會帶動上下游供應鏈增加對臺投資，並強化產業群聚效益，例如網通設備、自行車、汽車零組件等廠商，都可望重新建立起完整的產業供應鏈！」沈榮津充滿信心地說。

▲「中美貿易戰讓台商醒過來了，雞蛋不能放在同一個籃子，訂單要全球化。」經濟部長沈榮津說。（圖／記者湯興漢攝）

「過去，台商供應鏈都在大陸，造成國內現有的供應鏈殘缺不全；現在，正是把它彌補回來的大好機會！」沈榮津攤開經濟部通過的台商回台投資案件，一一細數目前準備在台新建廠房的業者已超過百家，包括國巨、和碩、巨大、上銀科技等大廠均有需求，將在台投資約1661億元。

像是全球最大玻璃鏡片供應廠今國光學，過去專注光學鏡頭、鏡片研發製造近四十年，終端客戶包辦Canon、Nikon、Sony、Tamron等國際大廠，由於大部份客戶主要組裝基地均位於中國大陸，受到近年經營環境丕變，加上中美貿易戰攪亂全球供應鏈布局，尤以中國大陸間接轉銷歐美日的醫療用鏡頭、專業單眼相機鏡片鏡頭影響最鉅。

基於根留臺灣、擴大臺灣經營規模，朝高技術高精密的手機鏡頭、物聯網鏡頭、車載鏡頭產品發展，今國光決定加速在臺灣擴廠擴線，提高MIT附加價值率。將投入逾6億元擴建臺中梧棲現有廠區，增聘專業模具人員，以提升高精度光學模具產能及自製能力，加速開發量產速度及降低模具成本。同時擴充塑膠鏡頭鏡片產線，以爭取國際一線客戶訂單。

「中美貿易戰讓台商醒過來了，雞蛋不能放在同一個籃子，訂單要全球化」沈榮津說，面對一路墊高的關稅，與歐美各國嚴防廠商「洗產地」避稅，經濟部為台商找活路是責無旁貸，首要則是解決台商痛點。

過去台商屢屢反映回台投資不易，須面對融資及土地、勞動力取得等問題，為了當台商在貿易戰下的後盾，「政府不能再像過去一樣，讓廠商在各個部會之間奔波，碰到稅的問題要跑財政部、外勞要找勞動部，我們成立投資台灣事務所，提供單一窗口、客製化的服務。」沈榮津說。

▲經濟部的一站式服務，為台商解決投資痛點，依據經濟部統計，目前投資臺灣三大方案總投資金額已突破8,000億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

針對此次台商大規模回流，經濟部一方面透過提供專案貸款的方式，讓有興建廠房及購建機器設備的企業得以迅速取得資金，政策設計也兼顧大企業與中小企業的不同需求，提供「比照新加坡的一條龍服務，讓台商回台投資都動起來。」

以台商在意的缺地問題為例，官員表示，經盤點截至2022年為止，全台可提供設廠的產業用地約1,827公頃，其中，立即可供設廠用地則有716公頃，多數集中於中南部，政府將採取「只租不售」方式逐步釋出。

對於土地取得較不易的北部地區，政府則祭出容積獎勵，推動工業區更新立體化方案，官員指出，截至2019年11月底為止，全台已有30家廠商提出申請，可望創造224.81億元新增投資、提供7.17公頃產業空間。

在中美貿易戰的大國角力之下，市場多數對全球經濟前景悲觀，但沈榮津反而認為是台商全球化佈局的轉骨契機，依他推論，在中美貿易戰的推波助瀾下，製造業未來將不會集中在世界工廠中國大陸，而將採取區塊、分散式的生產，如何讓生產基地更貼近市場需求，將是台商決定全球投資佈局的關鍵。