小英勝選財經篇／新台幣站穩29字頭　匯銀人士研判第一季持續強勢！

▲ 新台幣匯率走勢與股市息息相關。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

總統大選順利落幕，金融市場股匯齊揚、新台幣兌美元匯率也終於突破30元大關，來到29字頭。展望匯市，專家認為選後政治局勢抵定、不確定性因素漸消散，台幣第一季可望持續強勢。

匯銀人士認為，選舉是短暫性因素，不會持續對新台幣走勢有顯著影響，近期到農曆年期間，因為還有資金需求，會呈現高檔短波段整理，到3月以前都會往升值的方向前進，若是近期出現漲勢稍緩或拉回，都是短暫休息而已，提醒投資人不用太緊張。

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但匯銀人士也指出，新台幣雖然維持相對升值姿態，但幅度不會太多，會處於「溫和的相對高點」。短線觀察新台幣匯率走勢可以關注兩個時間點，第一是中美第一階段協議簽訂，如果結果不如預期，可能讓新台幣有回檔機會。

第二，則是農曆年後，以整體架構來說，一月底、二月初（農曆年到元宵節以前），都還在華人農曆年間，通常資金需求旺盛，因有發年終獎金、紅包、旅遊規劃等等因素，導致新台幣需求量大、從銀行體系流出，過年期間台幣調度趨緊，更有利新台幣走高。

而在農曆年後資金流回銀行體系，升值就會稍微趨緩；此外，年後紅包行情也告一段落，若股市出現獲利了結，也可能讓新台幣向下修正。

另一方面，今年第一季美元仍有逐步回調的可能性。川普希望聯準會維持相對寬鬆的貨幣政策，甚至出來買短債，因此市場資金相對比較浮濫，錢從美國流出，而亞洲貨幣反映節慶季節性因素，則會相對美元升值。

▲ 亞幣因季節性因素，在第一季將表現比美元強勢。圖為泰國潑水節。（資料照／泰國觀光局）

以整體亞洲資金需求來看，除了華人過農曆年，到了4月則是東南亞國家過浴佛節、潑水節等，亞洲第一季都可以吸引國際資金停泊，有資金需求也會讓幣值相對比較走升。

但到了第二季就要留意資金動向改變。匯銀人士提醒，第二季國際資金目光將轉回到美國身上，主要因美國步入選舉，選舉前半年需要資金到位，競選連任的川普也會把打擊重點從國際上移回國內，並將著重在國內經濟發展。

若川普想競選連任，首先就要拉抬國內經濟，而要拉升內需就要美金相對強勢，以推升實質購買力。因此，第一季看起來是亞幣這邊比較強勢，第二季以後則是美金強、並延續到第三季。