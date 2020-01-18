小英勝選財經篇／台股行情怎麼走　股市3大名師一次報你知

▲ 萬寶投顧董事長朱成志（左起）、兆豐投顧董事長李秀利、CMoney顧問呂漢威解析台股選後局勢 。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

台股2019年衝上了近30年來新高點，市場一片欣欣向榮，緊接著總統大選順利結束，蔡英文連任，台股本周一（13日）又上演謝票行情，上漲88點，目前仍守在12090點上，對於投資人最關心的台股後市展望，《ETtoday新聞雲》特別採訪了三大名師，一同來剖析台股這波行情還能持續多久？有哪些個股能順著「小英總統政策利多」再走一波？

小英概念股：5+2政策加持 受惠題材點點名

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兆豐投顧董事長李秀利表示，蔡英文連任後，大家關注選後這段期間的受惠股，主要是蔡政府在過去四年推動的5+2政策。

5+2政策是蔡政府為加速臺灣產業轉型升級，打造以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的經濟新模式。提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」的產業創新計畫。

李秀利指出，在智慧機械部分，首先受惠的是與工具機相關的個股；亞洲矽谷主要是5G相關，而5G、AI發展帶動的主要還是半導體產業，像是半導體上游IC設計、設備製造、封裝測試等，這些都是台灣立足亞洲矽谷、科技龍頭的重點產業。

在綠能科技部分，受惠的主要有風力發電、太陽能以及LED等題材。CMoney顧問呂漢威指出，LED雖在第四季才是旺季，但因搭上節能環保政策可望有表現。

生技族群部分，呂漢威表示，可留意國光生技、中裕等，另因近期受到大陸武漢病毒影響，帶動疫苗製造廠商需求，新藥族群像是藥華藥，在去年12月營收有明顯增長，還有浩鼎這些個股可以多加留意。

國防科技受惠「國艦國造政策」，帶動台船、漢翔等在台灣有專有技術的製造廠。呂漢威表示，因要造飛機、造船有一定程度的技術門檻，不像一般製造業容易入門，加上台船也跟風電有點關係、漢翔等台灣一些航太相關企業，最近也接到國際訂單，彰顯台灣在這方面技術的進步，後續表現可以留意。

另外，在台商回流、資金回流的部分，李秀利強調，主要要關注「產業價值提升」帶來的利多，而這些就不是那麼具體的個股；但整個資金回流的帶動，其中最明顯的就是金融服務需求大增，提供資金往來需求客戶的金融服務機構，可望優先受惠。

產業>政策：政策做多無實質利多 建議看產業趨勢選股

但萬寶投顧董事長朱成志則持不同看法。他認為「沒有什麼特別受惠的股票」，因政策比較偏重非核家園，而這裡頭很多風力發電相關，真正賺到的都是特定人或國外廠商。

朱成志指出，選股要看產業趨勢。像是5G概念、大陸跟台灣下單的IC設計，「不要去硬牽拖選舉跟政策，很難找出什麼偉大股票」。

朱成志也提及，台灣產業景氣因為5G的帶動，會有新的國際科技需求，這對台灣相關的科技股是有正面助益的，但這是因為產業推升，跟選舉沒有關係。

▲ 台股去年頻創歷史新高。（資料照／記者湯興漢攝）

台股短線：第一季～上半年見高 有望突破歷史高點12,682

李秀利指出，在5+2政策裡面，2019年表現最強勁的是電子相關族群，選後回歸基本面，也會由電子股持續引領大盤。選後行情「偏多」趨勢上沒有太大變化，封關前留意會不會出現賣壓跟籌碼面調節，封關之後就是回歸基本面看產業趨勢。可留意美中貿易戰、台商轉單受惠企業，以及資金回流激勵產業價值提升的企業。

另外，對於台股有沒有機會突破歷史高點12,682？呂漢威認為，作夢行情幾乎都在第一季。去年僅有部分個股表態，光是靠台積電、5G概念股就可以把指數推到1萬2千點，傳產當中像鋼鐵、塑化這些很多都沒有漲到，如果第一季整體狀況再更好，就有機會推升台股衝高。但如果第一季作夢行情都過不了，就要回歸觀察基本面有沒有跟上，上漲的壓力會比較大。

李秀利也認為，要挑戰12,682必須有企業獲利動能推升，在5+2政策、資金回流兩大因素，加上台灣半導體產業供應鏈的完整度提升以及創新的情境下，台股要去挑戰高點是具備足夠條件的。但預估上半年優於下半年，下半年因會遇上美國大選，變數增多，因此偏向看好上半年。

台股中長線：留意漲多休息、兩岸關係變化

李秀利表示，今年會不會發生金融風暴或是黑天鵝這一點無法預期，如果是不會的話，現在金融環境包含美國低利率、Fed不升息、中美貿易緊張緩和等情形來看，總體經濟面提供給風險性資產的投資前景是看好、偏多的，但即使偏多也要特別注意，這種行情不會天天漲，或者是不斷衝高。

▲ 美股強勢將有利台股高檔支撐。（圖／路透社）

李秀利補充，2020年要辨別清楚，指數的回檔是修正還是多頭接近尾聲的訊號。以目前狀況來看，如果美股強勢、美國經濟環境持穩或是大陸GDP保6，這些情形在2020年不惡化、不轉壞的話，不用擔心「熊來了」窘境會立刻發生。

李秀利認為，在這個高點大家都會格外謹慎、居高思危，但這種趨勢反轉也不會一天兩天就會成型。「多頭是花這麼長、這麼久才走到現在，所以空頭要成型也不是一天兩天就出現。」

朱成志則提醒，520總統上任發表的談話，將牽扯到兩岸政策關係。「蔡政府的兩岸政策擺明就是與中國大陸保持距離，但這也要看對岸能不能接受」；台灣外銷出口有40%是對中國大陸，是新南向政策補不回來的，當兩岸關係有了越來越大的問號，未來發展就必須注意。短期看來是沒問題，但中長期還要再做觀察。