小英勝選財經篇／Google、臉書、微軟擴大在台投資　國發會分析外資看好台灣2大原因！

▲外界分析，蔡英文連任，可望吸引更多外資投資台灣。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

2020總統大選落幕，現任總統蔡英文高票當選連任，外界分析，這可望吸引更多外資投資台灣，而早已在台扎根的外企，如Google、Facebook、微軟、Amazon，乃至於科技龍頭Apple，都可望加重在台投資力道。

事實上，一向被視為「親美」的蔡英文，在四年的任期內，就吸引了不少外資進駐台灣；最好的例子就是Google，Google自2018年開始推展了「智慧台灣計畫」，隨後在全台各地做了各種人才、經濟，以及生態圈投資。

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且在2019年3月時，Google還進一步宣布將在新北遠東通訊園區當中設立新辦公室，並擴大在台徵才計畫；當時Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh還特地來台宣布此一好消息。

據了解，目前Google除了在101大樓中設有700~800人的辦公室，以及預定在2020年底正式開幕的遠東通訊園區辦公室外，在台灣還有從宏達電買下的手機部門（新店），在彰化設置資料中心、台南綠能電廠，以及在台南另一座仍在建置階段的資料中心，展現Google在台灣投資信心。

▼2019年3月時，Google進一步宣布將在新北遠東通訊園區當中設立新辦公室，並擴大在台徵才計畫。（圖／記者邱倢芯攝）

蔡尋求兩岸關係穩定 提高外資投資意願

國發會指出，這次大選前，部分外資對於台灣的投資意願仍屬游移，因為總統大選的不確定性將會影響投資決策；而現在選舉結果已出爐，蔡英文連任成功，將有助外資投資。

國發會進一步分析，在蔡英文確定當選後，美國國務卿蓬佩奧即發表聲明肯定蔡致力於維持兩岸的穩定。

而AIT處長酈英傑也表示，蔡英文確定連任，將共同促進美台雙邊貿易和投資的關係、科技和經濟的能力，美方將支持台灣的安全。

另外，蔡英文於1月12日接見日本自民黨眾議院岸信夫眾議員時亦表示，將維持兩岸和平穩定，並強調將在「和平、對等、民主、對話」的原則下，持續改善兩岸關係。

經濟穩定、創新力高 國發會：台投資環境有助吸引外資

除了蔡英文尋求兩岸關係穩定的政策，國發會也認為，台灣經濟穩定度居全球第1，創新能力全球第4，如此優質的投資環境也有助吸引外資。

國發會進一步分析，台灣經濟穩定度居全球第1，投資環境風險全球第4、與美國、瑞士、德國並列超級創新國。適值美中貿易戰及全球供應鏈重整，凸顯出台灣令人安心、信賴的投資環境，外商將善用台灣人才、智財權保護及產業聚落等優勢，創造雙贏。

且蔡英文上任後就積極打造台灣為亞洲綠能發展中心、高階製造中心，已吸引沃旭能源、麥格理綠投資集團等外資投資綠能，並吸引美光等外資於台灣擴大高階製造，後續將有多家外資規劃加碼投資台灣。

中美貿易戰升溫 台漁翁得利

中美貿易戰也成外企來台投資的關鍵之一。財訊傳媒董事長謝金河在11日大選當天，在臉書PO出了一篇自己參訪Google台北總部的感想文，當中就提到中美貿易衝突升高的時候，美國國務院發函要求美國500大企業加強投資台灣政策的落實。

▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

而這兩年，也的確看到Google、微軟、FB、Amazon等國際大廠在台灣投資，甚至是Apple也在龍潭設立Mini LED廠；謝金河便認為，美國大企業投資台灣可能才要開始。