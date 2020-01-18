小英勝選財經篇／工商團體呼籲打造友善投資環境、勞團要求「兌現基本工資3萬承諾」

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

記者余弦妙／台北報導

2020總統大選由民進黨候選人蔡英文高票當選，這也意味著她將背負更大的期望，工商團體呼籲放寬勞動政策、打造友善投資環境、改善兩岸經貿關係；勞團則是提醒蔡英文要履行基本工資3萬元的承諾目標，不要因為連任了，就無後顧之憂地跳票。

工商協進會理事長林伯豐說，台灣需要改善投資環境，讓投資環境跟經濟政策互相搭配，不能因為政治而犧牲經濟，另外，也希望可以蔡政府要重新檢討勞動政策，像是檢討一例一休政策，化解勞資對立，讓政策有更多彈性。另外提升加班時數上限至60小時，讓勞方可以賺取加班費，也解決資方人力需求等。

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另外，林伯豐說，希望蔡政府要重新檢視能源政策，全球都在減媒，只有台灣增加，建議核電議題應該要再重新檢視，台灣如果不使用核電，這對台灣的經濟發展來說不是一個好現象。

林伯豐也希望蔡政府應該要好好與中國大陸對談，且與國際簽署CPTPP、RCEP，不要只是喊口號。

林伯豐更提到，台灣目前政黨對立嚴重，「尤其是蔡英文都已經贏那麼多了，還要去砍韓國瑜，我想這不是有智慧的人該選擇的。」，他說，應該要此機會團結，解除政黨對立、藍綠對立、貧富對立這對台灣整體社會而言是有必要的。

最後，林伯豐也呼籲，民心的變化是相當快的，希望蔡政府能拿出智慧與氣度來，讓台灣更加繁榮，也兌現她的承諾讓台灣變得更好。

金仁寶集團董事長暨三三會理事長許勝雄表示，選舉是一時的，選戰也已經落幕，選舉已經結束了，大家就應該好好靜下心來，台灣的未來要怎麼樣才能更進步，或是建立一個安居樂業的環境，尤其前段時間因為選舉的關係，製造了許多不必要的仇恨、對立，如今選舉落幕了，是否也應該要去弭平。

▲三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

許勝雄也對勝選的蔡英文政府喊話，希望可以打造友善的投資環境，因為目前全球的產業跟經濟變化速度相當快，地緣政治也在影響著台灣，而國際都在談論「5缺」，其中，缺人才這塊，台灣目前似乎還不夠完善，尤其是目前整體經濟都已進步到智慧經濟、AI、5G等，雖然學校有在培育這方面的人才，但跟產業間的連結似乎不夠深化，建議教育體系可以進行改善。

許勝雄也說，除了台灣自身培養人才外，也可以從國外引進，如果台灣建立一個比較開放的社會，讓國際的人才可以更願意來台發展、包含稅賦、薪資、居住等相關問題，這也是未來政府要去用心思考的部分。

接下來，許勝雄也提到，兩岸間的問題也更加重要，尤其是中國大陸占台灣的出口占比約40%，因此兩岸的穩定和平，需要更有「智慧」去尋找一個突破的方法，因為兩岸穩定的話，要簽訂FTA、CPTPP的可能性就可以大大提升，台灣也才能去談「立足台灣 全球布局」，因此希望政府可以更積極去做。

而勞團方面則表示，民眾再次給了蔡英文一次機會，那就希望她好好做，不要辜負大家對她的期待。

▼桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜（右１）。（圖／記者余弦妙攝）



桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜表示，勞基法兩次修惡這對年輕人來說，是有一定程度上的不信任，因此希望這次的連任，可以更加重視勞工權益，舉例來說，國定假日的增加、基本工資的提高、勞保年金修法等，都希望蔡總統要記得九合一大選時，民進黨大敗的原因，不要再重蹈覆轍，不要因為這次的連任，就如同無後顧之憂，繼續修惡勞動政策。

對於蔡英文就任以來，調漲基本工資4次，葉瑾瑜說，過去國民黨執政時，凍漲了基本工資很久，勞團們也沒缺少過抗爭，那既然蔡英文打著「進步、改革」的口號，也獲得大多數人的支持，那希望她可以履行承諾的「基本工資3萬」，不要跳票，既然這次大家再給她一個機會，希望蔡英文不要再錯過。

