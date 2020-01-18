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小英勝選財經篇／學者：蔡英文政策將延續...有助企業信心　美豬議題、兩岸經貿是考驗　

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▲▼台經院院長張建一（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院院長張建一（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

2020總統大選落幕，蔡英文總統以817萬的超高得票數擊敗對手，學者認為，這將有助政策延續，企業對政府的信心也會穩定，不過，蔡政府也有許多考驗，包括兩岸經貿、美豬議題，都將是連任首要處理問題。

台經院院長張建一分析，蔡英文連任，對產業來說比較有一致性，企業對政府信心也會比較穩定，且對於布局的不確定性就會降低許多，以蔡政府一直推動的新南向政策來說，不管是跨國產業合作，還是協助企業布局、開發市場等，未來應會持續推動。

請繼續往下閱讀...

台商回流部分，張建一說，主要還是取決於中美貿易戰，這也攸關整個產業鏈的移動，不過，現在是經濟全球化的時代，企業不管怎樣，都是到處移動，無論是否面臨中美貿易戰。

張建一說，台商回台資金，今年應該會持續增加，但就算企業要移動，也不見得全部都會回到台灣，想讓企業回來，最重要還是看台灣的生產條件是否符合企業期待，因此政府必須先做好準備，畢竟整個產業鏈的移動，對企業的影響至少是10年，台商一定會做好規劃，不見得會把台灣擺第一，也有可能會轉往東南亞國家等。

兩岸關係部分，張建一分析，蔡政府仍舊採取相同的措施「不挑釁」，當然蔡英文仍希望可以跟對岸對話，但前提就是要和平、對等、民主，但就從目前國台辦的回應來看，暫時應該還無法有對話可能。不過就以產業經貿來看的話，變動應該不大，因為台灣出口到中國大陸的比重為40%，未來會上升還是下降，就要看企業的布局，大約就是落在40%上下。

另外，針對含「萊克多巴胺」的美豬進口議題，也將會成為蔡政府連任的一大難題，張建一說，美豬議題其實牽涉台美經貿問題，美國認為這是科學議題，可以拿科學證據來看就好，因為像台灣周邊國家，日本、韓國都開放進口，美方就會認為為何台灣不能進口，因此未來如果要跟美國有更緊密的經貿連結，蔡政府應該要在美豬議題跟民眾做更深入的溝通。

張建一分析，蔡政府接下來面臨最大的挑戰，就是「改革」，主要是台灣過這幾年經濟都是低度成長，一旦低度成長就會反映國民薪資，蔡政府在過去三年雖然有做出一些改革，台灣投資也慢慢增加，最近這三年已經提高了3、4個百分點，這點從去年跟前年的經濟成長率就能佐證。

張建一認為，未來幾年內台灣的薪資結構應該會改變，主要是台灣教育體制開始慢慢轉變，大學未來會逐漸整併，大學畢業生進到勞動市場時，企業也會覺得素質相對較高，供給減少，企業為了搶人才，就會願意付出比較高的工資，進而就會慢慢提高整體薪資。

張建一認為，蔡政府雖然有從稅賦方面進行調整，讓支配所得增加，變相地讓薪資慢慢提高，不過這都是事後的措施，因此，政府應該要提高產業競爭力，讓企業所得反映到員工薪資上。

最後，張建一也說內需方面應該要積極推動，像是政府一直在推動的「5+2產業創新計畫」、「前瞻計畫」等，讓台灣的生活品質提高，這讓民眾覺得有未來希望，且如果整個消費經濟面改善，民眾就更願意消費，政府只要能夠改善消費環境，帶動內需市場這也能讓台灣未來更好。

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