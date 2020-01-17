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和碩總座預告：持續海外布局　今明兩年資本支出將再創高峰

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▲▼和碩2019尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

和碩尾牙，左起為和碩副董事長程建中、和碩董事長童子賢、和碩總經理廖賜政。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

代工廠和碩（4938）團圓日今（17）晚登場。和碩總經理廖賜政在尾牙登場前記者會指出，在資本支出方面，歷經去年沉寂的一年，今年會是很大的一波高峰。但金額方面是否有挑戰前（2018）年的10億美元，他表示不便透露，但今、明兩年各有一波。

廖賜政表示，資本支出領域包括Computing、Communication、Consumer等三大產品線都有涵蓋；此外，去年台灣從一個廠擴充到四個廠（兩個廠房用租的，兩個廠用買的），大陸則是擴充一個廠，今年廠房也會持續擴充。

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和碩深耕汽車電子多年，廖賜政表示，和碩在汽車電子上的產品已經「隱藏」在很多汽車裡面了，汽車電子因為是高度自動化生產，不允許任何人工接觸到零件，證實和碩的自動化能力已經取的國際汽車大廠的門票。

產能擴充方面，廖賜政表示，今年在汽車電子會持續在台灣和蘇州廠擴充；他進一步透露，今年會有一個經過FDA認證的廠房在大陸建置。

海外布局方面，廖賜政表示，因應中美貿易戰，去年在印尼巴淡廠已經開始生產，且截至去年底月產能已超過百萬台，今年會透擴產能優化，以及成本管理，讓生產更具競爭力，並進一步擴大產能。廖賜政表示，即使目前中美雙方已簽訂第一階段協議，但每個品牌廠客戶還是有基本打算，未來還是會積極到各地設點。

針對巴淡廠生產的產品，廖賜政表示，主要以被關稅打到的網通產品外，其他消費性（consumer）也可能，配合客戶為主。

台灣也是投資重點，廖賜政表示，去年和碩在台的149億元的投資計畫已經執行了三分之一，未來會在三年內看到整個成果。此外，除了和碩母公司，旗下六個上市櫃子公司包括景碩、晶碩、鎧勝等，各自都會在台灣有不小於百億元的投資。
 

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