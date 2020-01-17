和碩尾牙最大獎送價值150萬元的Tesla Model 3　總座喊年終+獎金每人平均年薪20個月

▲和碩今日要送出尾牙最大獎，市價逾150萬的Tesla Model 3。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

代工廠和碩（4938）團圓日今（17）晚登場，和碩首度在最大獎送出百萬等級名車，即市價高達150萬的Tesla Model 3，車身亮相於尾牙現場，吸引不少愛車男性員工來合影拍照。不只最大獎風靡全場男性，總座廖賜政更透露，去年因為營收獲利再創高峰，平均每個員工年薪20個月不是問題。

和碩總經理廖賜政表示，去（2019）年是和碩集團再創新的一年，全年營收達到1兆3662萬元，連六年破兆，且連兩年創高，這是由於同仁不眠不休努力的結果。今（2020）年會秉持去年成功的經驗，加上今年的團圓日主題的slogan是「齊聚眾心，開拓新局」，是董事長給我們的（期許），不管研發、製造、服務、創新都能繼續成長。

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展望今年營運，廖賜政表示，對於今年的營收和獲利的成長「很樂觀」，期望今年有個很好的結果。

和碩營運再創高峰，也反映在員工的年終獎金上。廖賜政表示，包含基本一年12個月薪資，各項獎金包括三節、績效獎金、加上年終獎金，平均每個員工今年年薪達20個月；並且強調今年「加薪一定會比往年好」。

和碩董事長童子賢表示，所有EMS、ODM、OIM等代工廠本質都是服務業，無論製造規模和研發深度，都要落實能讓品牌客戶賺錢，客戶順暢我們就順暢。從和華碩分家以來，他一直秉持和碩是製造業中的服務業信念，去年營運能再創高峰，應該是「服務做得還不錯」。

童子賢表示，雖然去年他強調，要停下來檢討，不要一味追求營收和獲利成長，但產業不斷成長，擋也擋不住。和碩去年前三季每股獲利達4.25元，已經追平前（2018）年全年度的EPS；第四季營收破4000億，來到去年單季高點，和碩在營收和獲利、績效的成長都有達成，代表發展方向是對的。

▼和碩尾牙現場最大獎為市價逾150萬的Tesla Model 3，吸引不少男性員工來合影。（圖／記者周康玉攝）

▼和碩董事長童子賢和總經理廖賜政。（圖／記者周康玉攝）