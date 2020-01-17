遠傳董座首度回應5G競標飆天價　徐旭東：資費由市場機制決定

▲5G競標第一階段總競標金額衝上1,380.81億元，遠傳電信董事長徐旭東今（17）日首度表示，這次競標政府是「聰明過頭」。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

在中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星、亞太電信等五大業者競標下，5G競標第一階段「頻寬數量」結束，總競標金額衝上1,380.81億元，遠傳電信董事長徐旭東今（17）日表示，這次競標政府聰明過頭，建議政府從標金中提撥部分金額，協助電信業者進行5G建設與創新應用服務。

裕民航運子公司裕民航運（香港）有限公司今天與日本住友商社簽署新船建造合約，由遠東集團董事長徐旭東親自主持。由於5G競標第一階段歷時27天、261回合，競標時間與激烈程度已大幅超越業界原先預期，遠傳電信拿到黃金頻段3.5GHz的80MHz頻寬，徐旭東也首度對外回應。

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徐旭東表示，國家通訊傳播委員會NCC在此次3.5GMz頻段只釋出270MHz，每家電信公司取得上限為100MHz，遠傳取得黃金頻段3.5GHz的80MHz頻寬是「剛剛好」。

▲市場關注未來5G資費是否會過高，遠傳電信董事長徐旭東表示，預估5G手機將有降價空間，資費將由市場機制決定。（圖／記者李毓康攝）

市場關注未來5G資費是否會過高，徐旭東表示，5G不同於以往4G，未來5G應用場域與服務非常多元化，未來還有建置費用等支出，「資費問題現在很難回答」，但他預估5G手機將有降價空間，資費將由市場機制決定。

針對5G費率及應用服務費用可能隨5G頻譜標金衝高，行政院及國家通訊傳播委員會（NCC）也緊盯5G資費， NCC曾對外表示，關注各項費用制定的合理性，官方不希望5G定價高於4G開台初期水準。業界認為，中華電信的5G資費將成為初期5G資費的指標。

另外，外界關注的開台時間，遠傳電信表示，將視網路建設涵蓋狀況，推出與4G有差異的服務，5G開台時間不用搶第一，也不會比率先開台的業者晚太多，將如期在第三季推出5G服務。