台指期漲20點　分析師：封關日漲跌幅度小、年後開紅盤再進場

▲台指期1月17日走勢。（圖／取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（17）日開盤上漲51點，來到12,103點，雖然盤中一度跌至12,029點，不過隨後拉升，終場以12,072點作收，上漲20點，與現貨相較，逆價差18.29點。展望後市，統一期貨分析師劉恆誌分析，下周一封關，不太有大漲大跌盤勢出現，除非本周末出現大事件，不然就是要等年後開紅盤，再操作。

劉恆誌表示，雖然昨天美股上漲，但並沒有反映到今天的台股，且震盪的幅度並不大，以指數的高點來看來到12,118點，而低點則是來到12,029點，震盪幅度在89點，並未超過百點，主要是越靠近封關，投資人就不太會買進新股，且大部分的人甚至會把資金從股市抽出，所以農曆年前不太有機會出現明顯的大漲大跌，除非在周末國際間出現大事件，例如之前美伊戰爭這類消息才會再度出現恐慌型的拋售。

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劉恆誌也說，目前中美第一階段協議已經順利結束，接著就是等第二階段的談判時程，因此目前從國際情勢上來看也不太有不利消息。

劉恆誌說，接下來大家會關注的就是美股的第四季財報，現在銀行股已經開跑了，但銀行股與台灣供應鏈的相關性比較不大，頂多只能先看銀行股的表示如何，再來是29日、30日的蘋果、FaceBook、波音等重磅財報公布。